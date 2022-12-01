İmalat sanayinde daralma dokuzuncu ayında

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasımda 46.7'ye gerileyerek sektördeki daralmanın talepte dünya genelinde görülen zayıflamaya paralel olarak devam ettiğine işaret etti.

Yeni siparişlerde iki buçuk yılın en keskin daralması kaydedilirken, girdi fiyat enflasyonu talepteki daralma sonucu üç yılın dip seviyesine indi. Tedarikçilerin teslimat süreleri neredeyse rekor seviyede hızlandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Ekim'de 46.4 değerini almasının ardından Kasım'da 45.7'ye geriledi ve sektörün dokuzuncu ayda da daralmaya devam ettiğini gösterdi. PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.

Endeks koronavirüs salgın hastalığının başlangıcı olan 2020'nin başından bu yana en düşük seviyeye indi.

Son PMI anketinde hem iç hem de dış pazarlarda zayıf talep başlıca unsur olarak yer aldı. Sonuç olarak, yeni siparişler ve ihracat siparişlerinde iki buçuk yılın en büyük daralması kaydedildi.

Üretim alt endeksi Kasım'da 46.4'ten 44'e gerileyerek art arda 12. ayda da daralma olduğunu gösterirken, yeni siparişler alt endeksi de 43.5'ten 42.7'ye geriledi.

Ankete katılan şirketler yeni ihracat siparişleri üzerinde etkili olan zayıf talebin ana kaynağının ise ABD ve Avrupa olduğu ifade ettiler. Yeni ihracat siparişleri Kasım'da 43.7'den 43.4'e geriledi.

Girdi fiyat enflasyonunda keskin düşüş gerçekleşti ve girdi fiyatlarında üç yılın en hafif artışı kaydedildi. Hammadde fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı fiyat artışının arkasındaki nedenler arasında yer alsa da enflasyon artışının hafiflemesinin ana nedeni zayıf girdi talebi olarak ifade edildi.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "İmalat sektöründe küresel bazda görülen zayıf talep Türkiye imalat sektörü için Kasım'da zorluk yaratırken, yeni siparişler ve üretim de paralel olarak yavaşladı. Öte yandan, girdi talebinde son zamanlarda kaydedilen azalma şirketlerin karşı karşıya kaldığı sorunların bir kısmının hafiflemesini sağladı" dedi.