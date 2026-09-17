İmalat sanayinde üst üste istihdam kaybı 24 aya çıktı

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Sektörün istihdamı yıllık bazda yüzde 1.7 azalarak 4 milyon 494 bine geriledi. Sanayi sektöründeki istihdam kaybı ise yüzde 1.5 olarak hesaplandı. Buna karşılık inşatta yüzde 3.5, ticaret ve hizmetlerde ise yüzde 3.1 oranında istihdam artışı yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde ücretli çalışanların sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 16 milyon 393 bine yükseldi. Aynı dönemde sanayide çalışan sayısı yüzde 1.5’e karşılık gelen 71 bin 737 kişi azalarak 4 milyon 850 bine geriledi.

İmalat 2 yıldır istihdam kaybediyor

Tüm sektörlerde ücretli çalışan sayısında hizmetler sektörünün de etkisiyle sınırlı artışın yaşandığı Temmuz ayında, imalat sanayi son iki yıldır istihdamda kayıp yaşamayı sürdürüyor. Bundan önce son olarak 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 0.1 artıan imalat sanayi istihdam sayısı son 24 aydır azalıyor. İmalattaki istihdam kaybı özellikle 2025 yılı ikinci yarısında derinleşti. 2025 Ağustos ayından itibaren yılın sonuna kadar istihdam kaybı yüzde 4 ve üzerinde gerçekleşti. Bu yıl Ocak ayında yüzde 3.3 olan istihdam kaybı, Haziran’da yüzde 1.2, Temmuz’da ise yüzde 1.7 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet istihdamı 9.5 milyona yaklaştı

Yıllık bazda istihdam inşaat sektöründe yüzde 3.5 artarak 2 milyon 71 bine yükseldi. İstihdamın yarısından fazlasını oluşturan ticaret ve hizmetler sektöründe istihdam 1 yılda 280 bin kişi artarak 9 milyon 471 bine yükseldi. İstihdam ticaret sektöründe yüzde 2.5 artarak 3 milyon 581 bine, ulaştırma ve depolamada yüzde 5.3 artarak 1 milyon 351 bine, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2.9 artarak 1 milyon 517 bine çıktı. Finans, gayrimenkul, mesleki bilimsel teknik faaliyetler ile idari ve destek hizmetlerinde ücretli çalışan sayısı yüzde 3 ve üzerinde artış gösterdi. Bu dönemde sadece bilgi ve iletişim sektöründe çalışan sayısı yüzde 1.1 azalarak 290 bin 300’e geriledi.