İmalat sanayisine 250 milyar liralık finansman paketi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı'nda imalat sanayisine yönelik yeni finansman paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Toplam 250 milyar lira büyüklüğündeki finansman programına işletmeler 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.

Büyük işletmeler için kredi limiti 150 milyon liraya çıktı

Yeni düzenleme kapsamında büyük işletmeler için kredi tutarı 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltildi.

Firmalara sağlanacak kredi limitleri ise iş gücü maliyetleriyle orantılı olarak belirlenecek.

KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından yararlanabilecek.

Sabit maliyetli kredilerde oran yüzde 37

Program kapsamında firmalara hem sabit hem de değişken maliyetli kredi seçeneği sunulacak.

Sabit maliyetli krediler yüzde 37 sabit oranla kullandırılırken, değişken maliyetli kredilerde oran TLREF+1 olacak.

İşletmelerin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemindeki ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları halinde kullandıkları kredilerin finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Böylece sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranının yüzde 25'e kadar düşmesi öngörülüyor.

KOBİ'lere kefalet desteği sağlanacak

Bakan Kacır, finansman programı kapsamında KOBİ'lere kefalet desteği de sunulacağını belirtti.

Kacır, programın ayrıntılarına ilişkin, "Büyük işletmeler için kredi tutarını 50 milyondan 150 milyon liraya yükselttik. Firmalarımız için belirlenecek kredi limitleri işgücü maliyetleriyle orantılı olacak. KOBİ’lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanından; sabit maliyetli kredilerde yüzde 37 sabit, değişken maliyetli kredilerde ise TLREF+1 oranıyla yararlanabilecek" dedi.

Kacır ayrıca, "2026 yılı Ocak-Haziran ortalama istihdam düzeylerini Temmuz-Aralık döneminde korumaları karşılığında, işletmelerimizin kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 12 puanını Bakanlık olarak biz karşılayacağız. Böylelikle sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranı yüzde 25’e kadar düşmüş olacak. Finansman programı kapsamında KOBİ’lerimize kefalet desteği de sunacağız" ifadelerini kullandı.

Başvurular 1 Eylül'de başlayacak

Toplam 250 milyar liralık finansman paketine işletmeler 1 Eylül'den itibaren başvurabilecek.

Başvuruların ardından protokol imzalanan bankalar kredi değerlendirme süreçlerini yürütecek. Firmalar, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kendilerine tahsis edilen finansmana erişebilecek.