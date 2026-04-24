"İmalat sektörü, enflasyonunu yüzde 18'e çekti"

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in yılın ilk üç ayında yüzde 0,5 artışla 969 milyon dolarlık ihracata ulaştığına dikkat çekerek, “Eskişehir üretim iradesinden vazgeçmediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı, alın teriyle çalışan sanayicimizin, mühendisimizin, işçimizin ve girişimcimizin ortak emeğidir. Bu tabloda dış ticaret açığını dikkatli okumamız gerekiyor. Döviz ihtiyacının artması, finansman yükünün ağırlaşması, kur baskısının yükselmesi ve geleceğe dair belirsizliklerin çoğalması anlamına gelir.”

İmalat sektörü kendi enflasyonunu yendi

İmalat sektörünün verimlilik artışı, tasarruf anlayışı ve maliyet disipliniyle kendi enflasyonunu yüzde 18 seviyelerine kadar çektiğinin altını çizen Kesikbaş şu görüşlere yer verdi: “Bu tablo, sanayicimizin direncini ve üretim kabiliyetini göstermektedir. Ancak hizmetler ve gıda tarafındaki yüksek artışların yükü; faizler, kredi maliyetleri ve finansmana erişim zorlukları üzerinden yine üreticinin omuzlarına binmektedir.”