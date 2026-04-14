İmalatta robot nüfusu 5 yılda 200 bine çıkarılacak

CANAN SAKARYA - ANKARA

Milletvekillerinin soru önergesini yanıtlayan Bakan Kacır, kamu ve özel sektörde yapay zeka entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla tüm paydaşların katılımı ile hazırlanan 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisinde bu alandaki yol haritasının detaylı ve net bir şekilde belirlendiğini belirterek, yeni eylem planı hazırlığında ise son aşamaya gelindiği bilgisini verdi.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin, robotik ve otonom sistemleri de kapsayan geniş bir çerçeve sunduğunu kaydeden Bakan Kacır, insansı robotlar alanının temelini oluşturan yapay zeka, otonom sistemler, endüstriyel robotik, doğal dil işleme, görüntü işleme ve makine öğrenmesi gibi teknoloji alanlarının tamamının mevcut strateji belgesi ve eylem planları kapsamında ele alındığını kaydetti.

8 kat artış hedefleniyor

Kacır, robotik teknolojilerin, 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde Türkiye’nin stratejik öncelik alanlarından biri olarak konumlandığını belirtti. Kacır, bu kapsamda endüstriyel robotlar, eklemeli imalat makineleri ve ileri üretim teknolojilerinde yerli üretimin artırılması, kritik bileşenlerin geliştirilmesi, güçlü bir Ar-Ge altyapısı ile nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve 2030 yılı sonuna kadar imalat sanayinde kurulu robot sayısının yaklaşık 8 kat artışla 200 bine çıkarılmasının hedeflendiği bilgisini verdi.

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde insansı robotların temel bileşenlerini oluşturan yapay zeka, otonom navigasyon, robotik manipülasyon, bilgisayarla görme ve doğal dil işleme alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerinin aktif olarak sürdüğünü kaydeden Kacır, en kapsamlı ve en yüksek bütçeli yatırım teşvik programı olan HIT-30 Programı kapsamında şu ana kadar açılan 10 çağrıdan birinin de HIT-Endüstriyel Robot Çağrısı olduğunu belirtti.

Yıllık 5 bin adetlik üretim

Bakan Kacır, bu çağrıyla endüstriyel robot ekosisteminin güçlendirilmesi, kritik bileşenlerde yerlileşmenin sağlanması ve yıllık 5 bin adetlik üretim kapasitesine sahip üreticiler kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bakan Kacır, “Toplam 1 milyar dolarlık destek bütçesiyle, Ar-Ge merkezine sahip ve sürdürülebilir inovasyon üreten, robot ekosistemini besleyecek kritik endüstriyel robot bileşenlerinin yerli üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yatırımcı firmalara vergi teşviki, hibe destekleri ve avantajlı finansman imkanı gibi kapsamlı destekler sunulmaktadır” dedi.