İmamoğlu: Asgari ücret belirleyen akıl 'ben zenginden yanayım' diyen akıldır

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, asgari ücrete sadece yüzde 27 zam yapılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye’nin işçileri, emekçileri, asgari ücretlileri açlığa mahkum değildir!

Bu ülkenin işçisinin hakkı, açlık sınırının altında bir asgari ücret değildir!

28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret, milletin gerçeklerinin, yani ağır geçim sıkıntısının yanından bile geçmiyor.

Açıklanan asgari ücret bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir.

İşçilerin olmadığı bir masada, sadece işverenlerle asgari ücret belirleyen akıl, “ben zenginden yanayım, yoksuldan değil” diyen akıldır.

CHP’nin net asgari ücret teklifi 39 bin TL’dir.

İnşallah milletin iktidarı başa geldiğinde, işçilerimize, asgari ücretlilerimize hak ettiklerini verecek, yeni ekonomi, sanayi ve teknoloji politikalarımızla işverenleri de rahatlatacağız.

Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!

