İmamoğlu duyurdu! İBB'nin evlenmek isteyenlere destek paketi iki kat artırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, evlenmek isteyen çiftlere yönelik sunulan destek paketinde artış yapıldığını açıkladı. İmamoğlu, bu duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, evlenmek isteyen çiftlere yönelik müjdeyi verdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İBB'nin sağladığı destek ödemelerinde artış yapıldığını duyurdu.
İmamoğlu X hesabı üzerinden açıklama yaptı
X hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, "Ekonomik kriz büyüdükçe evlenmek de zorlaşıyor. İBB olarak yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere desteğimizi 30 bin TL’ye çıkardık" ifadelerini kullandı.
Ekonomik kriz büyüdükçe evlenmek de zorlaşıyor. İBB olarak yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere desteğimizi 30 bin TL’ye çıkardık. pic.twitter.com/7AIdowqoVB— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 12, 2025