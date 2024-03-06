İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da Ramazan pidesi 10 liraya satılacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak." açıklaması yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gramlık Ramazan pidesinin Halk Ekmek tarafından 10 TL'den büfelere ulaştırılacağını açıkladı.
Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun." ifadelerini kullandı.
Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun. pic.twitter.com/G5msCpv39Z— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2024