İmamoğlu'ndan KOBİ'lere vaat: Vergi prim teşvikleriyle nefes aldıracağız.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, geniş tanımlı işsizliğin Türkiye'nin tarihindeki en yüksek oranla yüzde 33'lere vardığını belirtti.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Zorda kalıp bankalara müracaat eden KOBİ’ler kredi bulamıyor, bulsa da ödeyemiyor"

"Senelerdir milletimizi mecbur bıraktıkları yüksek faiz esnafımızın, üreticilerimizin canını yakıyor. Ticari kredilerde takipteki alacaklardaki artış yüzde 55’e ulaşmış. KOBİ’lerden tahsil edilemeyen borçlar ise yüzde 115 artmış. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede küçük esnafımız da üreticilerimiz de fazla bile dayanıyor. Piyasada nakit akmıyor, vadeli işlerde bile alacaklar tahsil edilemiyor. Zorda kalıp bankalara müracaat eden KOBİ’ler kredi bulamıyor, bulsa da ödeyemiyor.

"Geniş tanımlı işsizlik Türkiye'nin tarihindeki en yüksek oranla yüzde 33'lere varıyor"

İktidar istediği kadar işsizliği düşürdüğünü iddia etsin, geniş tanımlı işsizlik Türkiye'nin tarihindeki en yüksek oranla yüzde33'lere varıyor. İstihdam depolarımız olan KOBİ’ler çökünce, milletimiz işsiz kalıyor. İktidar değişmeden, tekrar güven ve istikrar inşa edilmeden yürüyecek yolumuz kalmamıştır. Yeniden sanayileşme programımız kapsamında KOBİ’lerimizin krediye erişimini rahatlatacağız. Vergi prim teşvikleriyle KOBİ’lerimize nefes aldıracağız. Dijitalleşmeden tedarik zincirlerine entegrasyona, kamu alımlarında öncelik sağlanmasından ihracata kadar birçok alanda üreticilerimiz için çalışacak olan KOBİ Ajansı ile ülkemizin bel kemiği olan esnafımızı ve üreticilerimizi yeniden ayağa kaldıracağız."