İmar planı değişikliğinde değer artışının yüzde 90'ı kamuya aktarılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar planı değişikliklerinden kaynaklanan taşınmaz değer artışının kamuya aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği'ni yayımladı.

Yönetmelikle taşınmaz maliklerinin talebi üzerine yapılan uygulama imar planı değişikliklerinden doğan değer artışlarının tespit edilmesi, kesinleşmesi ve kamuya aktarılmasına yönelik süreçleri düzenlenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamdaki düzenlemeler; başvuru şartlarını, değerleme raporu süreçlerini, kıymet takdir komisyonlarının çalışma esaslarını, payın ödenmesi ve dağıtımını içeriyor.

Plan değişikliği şartları

Uygulama imar planında değer artışına konu olabilecek değişiklikler; ada bazında en az 1000 m² yüzölçümlü alanlarda nüfus, yoğunluk, kat adedi veya fonksiyon artıran değişiklikler ve parsel bazında konut hariç fonksiyon değişiklikleri olarak tanımlandı.

Riskli yapılarda yüzde 20'nin üzerindeki yoğunluk artışları da değer artış payına tabi olacak.

Değer artış payı hesaplaması nasıl yapılacak?

Taşınmazın plan değişikliği öncesi ve sonrası piyasa değeri, en az iki yetkili gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından hazırlanacak raporlarla belirlenecek.

Kıymet takdir komisyonu, bu raporların ortalamasından aşağı olmamak üzere nihai değer artışını belirleyecek.

Değerleme raporu bedeli maliklerden alınacak

Plan değişikliği talep eden taşınmaz sahipleri, değer artışının hesaplanması için hazırlanacak değerleme raporlarının ücretini ödemekle yükümlü olacak.

Rapor bedelinin, planın askı sürecinden önce belirtilen hesaba 15 gün içinde yatırılması zorunlu hale getirildi. Aksi halde plan değişikliği iptal edilerek eski plana dönülecek.

Değer artış payı alınmayacak durumlar hangileri?

Bazı alanlar ve işlemler değer artış payı kapsamı dışında tutuldu. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

Riskli alanlar ve rezerv yapı alanları,

Kamu yatırımları ve kamu mülkiyetindeki taşınmazlar,

Mazbut ve mülhak vakıflara ait alanlar,

Emsale etki etmeyen yükseklik düzenlemeleri,

İdare tarafından resen yapılan plan değişiklikleri bulunuyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Kıymet takdir komisyonu, en az 5 uzman üyeden oluşacak ve tüm üyelerin katılımıyla karar alacak.

Yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanan değerleme raporlarında tutarsızlık olması halinde ek rapor talep edilebilecek.

Değer artışı yoksa işlem sonlandırılıyor

Değerleme süreci sonucunda taşınmazda değer artışı olmadığı tespit edilirse işlem “DAP’a konu değildir” kaydıyla sonlandırılacak.