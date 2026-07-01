İmar yönetmeliği değişti: Asansör, bodrum kat ve ofislere yeni kurallar geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile emsal hesabı, asansör zorunluluğu, yapı ruhsat süreçleri ve tadilat işlemleri gibi birçok başlıkta yeni uygulamalar hayata geçirildi.

Süs havuzu ilk kez yönetmelikte

Yeni düzenlemeyle yönetmeliğe ilk kez "süs havuzu" tanımı eklendi. Buna göre süs havuzu; yüzme amacı taşımayan, estetik görünüm sağlayan ve mimari yapıyla bütünlük oluşturan havuz olarak tanımlandı.

Bahçelerde yapılan pergola ve süs havuzları ile bazı peyzaj düzenlemeleri, bahçe alanının yüzde 20'sini aşmaması şartıyla emsal hesabı dışında bırakılacak.

TAKS oranı ve yapı unsurlarında esneklik

Yönetmelikle giriş saçakları, bahçe ve istinat duvarları, asma kat boşlukları ile kullanılmayan teras çatılara ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

Ayrık veya blok nizam yapılaşmalarda uygulama imar planında farklı bir hüküm bulunmaması halinde TAKS'ın yüzde 40 sınırı korunurken, belirli şartların sağlanması halinde bu oranın yüzde 60'a kadar uygulanabilmesinin önü açıldı.

Umumi binalarda ortak alanlar emsal dışında bırakıldı

Tek bağımsız bölümlü olsa bile umumi bina niteliğindeki yapılarda; çocuk oyun ve bakım alanları, mescit ve müştemilatı, otoparklar, kullanılmayan teras çatılar, ticari amaç taşımamaları şartıyla ortak alan olarak değerlendirilecek ve emsal hesabına dahil edilmeyecek.

İmar yönetmeliğinde asansör düzenlemesi

Yeni yönetmeliğe göre tek bağımsız bölümlü müstakil konutlar hariç olmak üzere; 3 katlı binalarda asansör boşluğu bırakılması, 4 kat ve üzerindeki binalarda ise asansör yapılması zorunlu hale geldi.

Asansör bulunan binalarda sistemin bodrum katlar dahil tüm katlara hizmet vermesi gerekecek. Ancak bağımsız bölüm veya ortak alan bulunmayan bodrum katlarda bu zorunluluk uygulanmayacak.

Yapı ruhsatlarında yeni uygulama

Yönetmelikle yapı ruhsatlarının yenilenmesine ilişkin esaslar da değiştirildi. İnşaatına iki yıl içinde başlanmış ancak yeniden ruhsat alınması gereken yapılarda; deprem, yangın, ısı ve su yalıtımı, enerji verimliliği gibi konularda güncel mevzuat uygulanacak.