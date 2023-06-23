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İMDER: Atölyesi olmayan meslek lisesi kalmasın

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü; Türkiye İş Makinaları Üreticileri ve Distribütörleri Birliği ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği ile mesleki ve teknik eğitim iş birliği protokolü imzaladı.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) - Sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin hedeflendiği protokol kapsamında Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programında teknik laboratuvar kurulumuna destek verilecek. Okullara mesleki ve teknik malzeme sağlanacak. Ayrıca, mesleki eğitimin geliştirilmesi için fuar, kurs, seminer, konferans, yarışma ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

"Atölyesi, laboratuvarı olmayan meslek lisesi kalmasın istiyoruz”

Türkiye İş Makinaları Üreticileri ve Distribütörleri Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, sektörde nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi önceliklendirdiklerini belirterek, bu yıl üçüncüsünü imzaladıkları protokol ile bu tarz açıkların kapatıldığını bildirdi.

Atölyesi, laboratuvarı olmayan meslek lisesi kalmamasını öngördüklerini söyleyen Akgün, gerekli uygunluklar sağlandığı takdirde Türkiye İş Makinaları Üreticileri ve Distribütörleri Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) üyesi firmalarda eğitim ve staj fırsatları da sağlanacağını aktardı.

Katma değer yaratmanın yolu eğitimden geçiyor

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş ise eğitimim zeminini sağlam oluşturmadan mali kazanımların sürdürülebilir olmayacağını bildiklerini kaydetti. Karataş, “Mesleki eğitimi ve öğrenimi kuvvetlendirme amacıyla hayata geçirdiğimiz her bir proje ve protokol ile geleceğimizi garantiye almanın gayesinde olduğumuzu göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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