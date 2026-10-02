İMEAK DTO'da yeni dönem için stratejik yol haritası

BARIŞ SEDEF

Adaylar arasındaki birlik ve beraberlik vurgusu seçimlerin önüne geçerken, bu sürecin en kilit isimleri arasında yer alan mevcut başkan Tamer Kıran ve önceki başkanlara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Geçmiş dönemlerde de İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı olarak görev yapmış Recep Düzgit, yeni dönem konusunda yol haritasını kamuoyu ile paylaşırken, sektördeki hemen hemen birçok paydaş can kulaklığıyla kendisini dinliyordu. Konuşmasında meslek odalarının tarih boyunca hep kardeşlikle anıldığına vurgu yapan Düzgit, “Bizim geleneğimizde ahilik kelime anlamıyla kardeşlik demektir. Bu kardeşlik birliği zamanla yasal bir zemine, bu yasal zemin de kamu niteliği taşıyan bir kuruma dönüşmüştür. Bugün Deniz Ticaret Odası kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur ama kökünde kardeşlik hiçbir zaman kaybolmadı. Bizler 2000 yıllık devlet geleneğine ve 1000 yıllık denizcilik kültürüne sahip bir milletiz. Denizciler ve Deniz Ticaret Odası olarak bu birikimin hem sahibi hem de onu yaşatan bir parçasıyız. Dolayısıyla ‘devlet bir taraf, biz başka bir tarafmışız’ gibi bir durum söz konusu değildir. Bizim menfaatimiz başkasının menfaatine zarar vermez, fayda sağlar. Denizcinin hukuku ile ülkenin menfaati aynı yöne bakar” dedi.

Meslek komitelerinin daha dinamik bir çalışma düzenine geçmesi hedefleniyor

Oda seçimlerine az bir süre kaldığına işaret eden Düzgit, yeni dönemde önceliklerini; dijitalleşme ve yapay zeka modelleriyle çok daha hızlı ulaşılabilir bir oda, hesap veren ve hesap sorabilen bir oda, bütçesini belirli bir stratejik plan çerçevesinde harcayan bir oda olarak sıraladı. Recep Düzgit, önümüzdeki dönemde sektörün 12 maddelik yol haritasını şu şekilde sıraladı: