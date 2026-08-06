İMES Organize Bölge, Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

Kocaeli sanayisinin önemli üretim üslerinden biri olan İMES Organize Sanayi Bölgesi, 377 hektarlık alanda faaliyet gösteren 371’i aşkın firmasıyla üretim ve ihracat kapasitesini büyütmeyi sürdürüyor.

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan, Türkiye’nin en büyük makine kümelenmelerinden biri olarak yalnızca sanayiye ev sahipliği yapmadıklarını, aynı zamanda planlı gelişim anlayışı, güçlü altyapısı ve geleceğe dönük vizyonuyla sektörün dönüşümüne yön veren bir ekosistem oluşturduklarını söyledi.

Bölgenin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Tokkan, “377 hektarlık alanda makine, makine yan sanayi, otomotiv yan sanayi, ısıl işlem ve demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 371’den fazla firmayı aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bu güçlü üretim yapısıyla Türkiye’nin katma değerli sanayisine ve ihracatına önemli katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çalışmaların sonucunda Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandık”

Tokkan, “İMES OSB olarak, sürdürülebilir sanayi anlayışımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandık. Bu belgeyi yalnızca bir sertifika olarak değil, çevreye duyarlı üretim anlayışımızın ve gelecek vizyonumuzun önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Yönetim anlayışımızın merkezine çevresel sürdürülebilirliği yerleştiriyoruz. Bu kapsamda enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji uygulamaları, atık yönetimi ve çevre dostu altyapı yatırımlarını kararlılıkla hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Tokkan, “Yeşil OSB Belgesi, bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmaların tescili olmasının yanı sıra, sanayimizin sürdürülebilir dönüşümüne öncülük etme hedefimizin de güçlü bir ifadesidir. Çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve geleceğe değer katan üretim anlayışımızla çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.