İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi, Erasmus Akreditasyonu aldı

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Sanayiyle entegre yapısı ve mühendis geliştirme programlarıyla nitelikli insan kaynağını doğrudan üretim süreçlerine kazandıran merkez; kalite, üretim, tasarım, yalın üretim, dijitalleşme, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm alanlarında sunduğu eğitim ve danışmanlık programlarıyla sanayide yapısal dönüşümün merkezinde konumlanıyor.

Öğrenci ve eğitmen hareketliliği artacak

Alınan Erasmus Akreditasyonu ile birlikte İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi’nin, mesleki eğitim alanında Avrupa düzeyinde iş birliklerini güçlendirmesi, öğrenci ve eğitmen hareketliliğini artırması ve iyi uygulama örneklerini uluslararası platformlara taşıması hedefleniyor.

İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan “İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi olarak, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda uygunluk kriterlerini karşılayarak akredite olmaya hak kazandığımızı memnuniyetle duyuruyoruz. Bu akreditasyon ile birlikte kurumumuz, Avrupa genelinde mesleki eğitim hareketliliklerini uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütme yetkisi kazanmıştır. Uluslararası iş birliklerimizi güçlendirecek bu önemli adımın, mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasına ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.