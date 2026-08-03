İMES OSB Stratejik Paydaş Çalıştayı ile 2026-2029 yol haritasını şekillendirdi

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, İMES OSB'nin gelişim sürecine değinerek, “1999'da kurulan İMES OSB, yüzde 99 doluluğa ulaşmıştı. Türkiye'de sayısı 417'ye yükselen OSB'lerde 3 milyon kişiye istihdam ediliyor. Biz de 371 firmamız, 22 bin 500 çalışanımız ve yıllık 1 milyar 550 milyon doları bulan ihracatla ülkemizin üretimine ve ekonomisine güçlü katkı sunuyoruz” dedi. Tokkan, “İMES Mükemmeliyet Merkezimizi tamamen sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve gençlerimizi üretime hazırlamak amacıyla kurduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 17 milyon liralık destekleri üzerine kendi kaynaklarımızla yaklaşık 100 milyon liralık ilave yatırım yaptık. Usta, kalfa ve çırakların yanı sıra meslek lisesi öğrencileri de uygulamalı eğitim alıyor. Hedefimiz EFQM 4 Üstün Performans Yeterliliği Belgesi'ni almak” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İMES OSB Müdürü Onur Kesici, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, “2018 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk envanter çalışmasıyla mevcut durumumuzu ortaya koyduk. Bu süreçte KalDer ve EFQM Mükemmellik Modeli ile tanışarak kurumsal dönüşüm yolculuğumuzu başlattık. Bu bir proje değil, sürekli gelişim, değişim ve dönüşüm üzerine kurulu uzun soluklu bir yolculuk” dedi.

EFQM Mükemmellik Modeli'nin paydaş yönetimine bakışını anlatan Dr. Mehmet Çoban, “2026-2029 dönemine başlamadan önce herkesin beklentisini dinliyoruz. Bir önceki çalıştayın ekosistemde oluşturduğu etkiyi gördük. Diğer kurumlar da benzer çalıştaylar düzenlemeye başladı. Bu yönüyle İMES OSB örnek bir organize sanayi bölgesidir” dedi.

“Firmaların yüzde 74'ü ihracatçı”

Barem Pazar Araştırma yöneticisi Erçin Yavuz, “Araştırmamıza göre firmaların yüzde 74'ü ihracat yapıyor. İşletmelerin yüzde 94'ünde en az bir kalite belgesi bulunuyor. Ortalama çalışan sayısı 51 olurken, çalışanların yüzde 71'ini mavi yakalı personel oluşturuyor. Bununla birlikte firmaların yüzde 61'i nitelikli personel ihtiyacının devam ettiğini ifade ediyor. Firmaların yüzde 70'i ham madde temininde zorluk yaşıyor” diye konuştu.