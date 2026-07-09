IMF, Dünya Bankası, IEA ve DTÖ'den açıklama: Savaşın etkileri uzun sürebilir

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF), yapılan açıklamaya göre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), IMF, Dünya Bankası ve DTÖ başkanları, Orta Doğu'daki savaşın enerji, ticaret ve ekonomi üzerindeki etkilerine kurumların vereceği yanıtı en üst düzeye çıkarmak amacıyla nisan ayında oluşturulan üst düzey koordinasyon grubunun çalışmaları kapsamında 7 Temmuz'da bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, bazı ekonomilerde büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine rağmen küresel ekonominin Orta Doğu'daki savaşın yarattığı şoka karşı genel olarak dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

Açıklamada, savaşın etkilerinin ülkeler ve bölgeler arasında eşit olmayan bir şekilde hissedildiği, enerji arzını, gıda güvenliğini, çeşitli emtiaları ve ekonomik faaliyetleri etkilediği, büyüme ve fiyat istikrarına ilişkin kaygıları derinleştirdiği ifade edildi.

Çatışmanın çözümüne yönelik ilerleme sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yönündeki çabaların desteklendiği belirtilen açıklamada, haziran ayındaki son toplantıdan bu yana yakıt ve gübre fiyatlarının gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, "Belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve savaşın etkileri uzun sürebilir. Enerji piyasaları ve mal taşımacılığı hala zorluklarla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ortak açıklamada, hükümetlere ve uluslararası topluma Hürmüz Boğazı'nda ve küresel ölçekte seyrüsefer serbestisi ilkesini korumaları, ekonomik toparlanmayı desteklemeleri, istihdamı ve geçim kaynaklarını korumaları, liman altyapısının geliştirilmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasıyla enerji ve gıda güvenliğini güçlendirmeleri, ayrıca gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı dayanıklılığı artırmak için işbirliğini sürdürmeleri çağrısı yapıldı.

Kurumların enerji, ticaret ve ekonomik gelişmeleri üyeleriyle birlikte yakından izlemeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, gerektiğinde ilave adımlar atılmasına hazır olunacağı ve durumun seyrine göre ülkelere sağlanan desteğin uyarlanmasına devam edileceği bildirildi.