IMF eski Başekonomisti Rogoff: Türkiye 2026’yı beklentilerin üzerinde kapatabilir

IMF eski Başekonomisti ve Harvard Üniversitesi’nden Prof. Kenneth Rogoff, küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen Türkiye’nin süreci “görece” başarılı yönettiği değerlendirmesinde bulundu.

Rogoff, Davos Zirvesi’nde CNBC-e’nin sorularını yanıtlarken, “Türkiye dahil olmak üzere gelişen ülkeler 2026’yı beklentilerin üzerinde tamamlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“Gelişmekte olan ülkeler 2026’da yatırımcılara iyi fırsat sunuyor”

Rogoff, Türkiye’nin küresel istikrarsızlığa rağmen büyümeyi makul bir seviyede tutmayı başardığını vurguladı.

Gelişmekte olan ülkelerin bu yıl yatırımcılar açısından iyi bir fırsat sunduğunu belirten Rogoff, dirençli büyümenin devam etmesi halinde gelişen piyasaların, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da piyasa ortalamasının üzerinde performans gösterebileceğini ifade etti.

“Borsada düzeltme ihtimali göz ardı edilmemeli”

Harvardlı ekonomist, 2025’te tarifelerin beklenen ölçüde olumsuz bir etki yaratmadığını ancak 2026’da çok daha dalgalı bir küresel tablo beklediğini söyledi.

Rogoff’a göre, bir borç krizi ya da borsada sert bir düzeltme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekiyor ve “Borsada büyük bir düzeltme ihtimalini üçte bir olarak görüyorum; öte yandan piyasaların çok daha yukarı gitme olasılığı da üçte bir. Oldukça oynak bir ortam var” diye de ekliyor.

“Grönland’da anlaşma olmalı”

Rogoff, döviz piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde, doların Asya para birimleri karşısında fazla değerli olduğunu, Euro/Dolar paritesinin ise görece makul seviyelerde bulunduğunu belirtti. “Yen çok düşük; Euro tam dengede olmasa da rahatsız edici değil” ifadelerini kullandı.

Rogoff, jeopolitik başlıklara da değinerek, uzun vadede Grönland’ın Kuzey Amerika’nın bir parçası olabileceğini, ancak böyle bir senaryonun ancak bir anlaşma yoluyla gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

Asya’nın bazı bölgelerinin zaman içinde Çin etkisine girmesini örnek gösteren Rogoff, benzer tarihsel dönüşümlerin ancak uzlaşıyla meşruiyet kazanabileceğini vurguladı.