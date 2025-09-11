IMF: Fed'in politika faizini düşürmeye başlaması için alan var

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisine ilişkin soruları yanıtlayan Kozack, son birkaç yılda ülke ekonomisinin oldukça dirençli olduğunu kanıtladığını ancak bazı zorlukların ortaya çıkmaya başladığının görüldüğünü söyledi.

Ülkede iç talebin ılımlı hale geldiğini ve istihdamın yavaşladığını belirten Kozack, tarife beklentileri ve yılın başında ithalatın öne çekilmesinin ilk yarıda ekonomik verilerde dalgalanmaya yol açtığını aktardı.

"Fed temkinli ilerlemeli"

Kozack, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefi doğrultusunda ilerlediğini gördüklerini ancak büyük ölçüde tarifeler nedeniyle enflasyona yönelik bazı yukarı yönlü risklerin de bulunduğuna işaret etti.

Enflasyonun seyri ve iş gücü piyasasındaki zayıflamayı dikkate alarak dengeyi sağlama açısından Fed'in işinin zorlu olduğunu belirten Kozack, "Genel kanaatimiz, tam istihdama yönelik aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında, Fed'in politika faizini düşürmeye başlaması için bir alan var." dedi.

Kozack, Fed'in gelecek aylarda verilere dayalı ve temkinli bir şekilde ilerlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

İstihdam artışındaki aşağı yönlü revizyon tarihsel ortalamanın biraz üzerinde

ABD'de istihdam verilerinde yapılan son revizyonlara da değinen Kozack, "büyük" revizyonlar gördüklerini ve bunun istihdamın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde ilk açıklanan verilere göre 911 bin kişi daha düşük olduğunu gösterdiğini aktardı.

Kozack, revizyonların bazı istatistiksel ya da anket hatalarına bağlı olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabileceğini ve sadece ABD'de değil tüm ülkelerde sıkça görüldüğünü belirterek, ancak bu revizyonun tarihsel ortalamanın biraz üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Tüm üye ülkelerin ekonomilerine dair doğru, güvenilir ve zamanlı veriler yayımlamasını güçlü bir şekilde savunduklarını vurgulayan Kozack, veri şeffaflığının tüm ülkelerde ekonomi yönetiminin güvenirliğini güçlendirdiği ifade etti.

"Politika belirsizliği yüksek kalmaya devam ediyor"

Kozack, küresel ekonomiyle ilgili ise temmuz ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'ndan bu yana verilerin, özellikle ikinci çeyrek büyüme sonuçlarının, genel olarak dirençli olduğunu aktardı.

Asya'da ticarette malların normalden önce alınması ve bazı ülkeler tarafından sağlanan mali destekler gibi faktörlerin ekonomilerin dirençli kalmasına yardımcı olduğunu belirten Kozack, ABD tarafında ise teknolojiye yapılan yatırımların ve net ticaretin ülkedeki büyümeyi desteklediğini ifade etti.

Kozack, "Ticaret anlaşmaları, ABD'deki tarife oranını nisandaki yüksek seviyelere göre düşürmüş olsa da efektif tarife oranları hala 2024 seviyelerinin oldukça üzerinde bulunuyor. Politika belirsizliği yüksek kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Kozack, şu anda ekim ayında yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu hazırlama sürecinde olduklarını, rapor kapsamında ticaret, küresel ekonomi ve enflasyonla ilgili kapsamlı bir tablo oluşturacaklarını ifade etti.