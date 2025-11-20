IMF raporu: Türkiye gelişmiş ülkelere kıyasla daha güçlü büyüyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye ilişkin son değerlendirmesinde, G20 ülkelerinin orta vadeli büyüme görünümünün 2009 küresel finans krizinden bu yana en zayıf seviyeye ilerlediğini açıkladı.

Fon, korumacılığın artması, politika belirsizlikleri, kamu maliyesindeki bozulma ve birçok gelişmiş ekonomide hızla yaşlanan nüfusun büyüme üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Küresel görünüm zayıflıyor

IMF’nin G20’ye sunduğu rapora göre, dünyanın en büyük 20 ekonomisi 2030 yılında yalnızca yüzde 2,9 büyüyebilecek. Raporda, aşırı tasarruf-bakiye dengesizlikleri, artan bütçe baskıları ve jeopolitik kırılganlıkların küresel görünümü zayıflattığı vurgulandı.

G20 liderleri, tüm bu ekonomik risklerin gölgesinde, 22-23 Kasım’da Johannesburg’da bir araya gelecek. Zirveye ABD, Çin ve bazı diğer büyük ülkelerin liderlerinin katılmayacak olması dikkat çekiyor.

Türkiye 2030'da 3,9 büyüme sergileyecek

IMF projeksiyonları, G20 grubunun iki ana kümesi arasında belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş G20 ülkelerinin 2030’da sadece yüzde 1,4 büyümesi beklenirken; Türkiye, Hindistan, Çin, Brezilya, Endonezya ve Suudi Arabistan gibi gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 3,9 ile çok daha güçlü bir büyüme performansı göstereceği öngörülüyor.

Grubun toplam ekonomik çıktısının ise 2025’te yüzde 3,2; 2026’da ise yüzde 3’e gerilemesi bekleniyor. Bu oran, küresel ekonomi için tansiyonun orta vadede de yüksek kalacağına işaret ediyor.