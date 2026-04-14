IMF, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2026 yılı büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edildiğini vurgulandı.

Buna göre Türkiye için büyüme beklentisi, Ocak 2026 tahminine kıyasla 0,8 puan düşürülerek ocak ayında açıklanan yüzde 4,2'den yüzde 3,4’e çekildi. Revizyonda 2025 yılındaki büyümenin beklentilerin altında kalması ile yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının ekonomik aktivite üzerindeki baskısı etkili oldu.

Türkiye ekonomisine yönelik beklentiler

Rapora göre, Türkiye ekonomisi 2027’de yüzde 3,5 büyüme gösterecek; bu beklenti de ocak ayında yüzde 4,1 olmuştu.

Enflasyon tarafında ise yüksek oranlar öne çıktı. 2025’te yüzde 34,9 olarak gerçekleştiği tahmin edilen tüketici fiyat artışları, 2026’da yüzde 28,6’ya ve 2027’de yüzde 21,4’e gerileyecek.

Cari işlemler dengesi 2025’te GSYH’nın yüzde –1,9’u düzeyinde açık verirken, 2026’da yüzde –2,8 ve 2027’de yüzde –2,5 seviyelerinde kalacağı öngörülüyor. İşsizlik oranı ise 2025 ve 2026’da yüzde 8,3, 2027’de ise yüzde 8,7 olarak tahmin ediliyor.

IMF, küresel ölçekte artan enerji fiyatlarının özellikle enerji ithalatçısı ekonomiler üzerinde baskı yarattığını belirtirken, Türkiye’nin de bu gelişmelerden olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer aldığına işaret etti.

Avrupa ekonomisi ne durumda?

Raporda Avrupa’nın önde gelen ekonomileri için de tahminler yer aldı. Almanya’nın 2026’da yüzde 0,8 büyümesi, enflasyonun yüzde 2,7’ye çıkması ve cari dengenin yüzde 3,9 seviyesinde kalması bekleniyor. İşsizlik oranı ise yüzde 3,9 olarak öngörülüyor. Fransa için büyüme yüzde 0,9, enflasyon yüzde 1,8, cari denge yüzde –0,3 ve işsizlik yüzde 7,9 seviyesinde tahmin ediliyor. İtalya’da büyüme yüzde 0,5, enflasyon yüzde 2,6, cari denge yüzde 0,6 ve işsizlik yüzde 6,0 olarak öngörülüyor. İspanya’nın ise yüzde 2,1 büyüme, yüzde 3,0 enflasyon, yüzde 2,2 cari fazla ve yüzde 9,8 işsizlik oranı ile Avrupa’nın büyük ekonomileri arasında daha yüksek büyüme performansı göstermesi bekleniyor.

Euro Bölgesi genelinde 2026’da büyüme yüzde 1,1, enflasyon yüzde 2,6, cari denge yüzde 1,3 ve işsizlik yüzde 6,2 olarak tahmin ediliyor. Hollanda için büyüme yüzde 1,2, enflasyon yüzde 2,7, cari denge yüzde 8,8 ve işsizlik yüzde 4,1 öngörülürken, İrlanda’nın yüzde 2,5 büyüme ve yüzde 3,1 enflasyon ile dikkat çekmesi bekleniyor. Yunanistan’da büyüme yüzde 1,8, enflasyon yüzde 3,5, cari açık yüzde –6,4 ve işsizlik yüzde 7,4 olarak öngörülüyor.