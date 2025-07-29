IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye'nin bu yıl ve gelecek yıl için büyüme beklentisini yükseltirken; sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3,3'e çıkardı.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2025 ve 2026 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
IMF, "2025 Yılı Global Ekonomik Görünüm Raporu Temmuz Güncellemesi"ni yayımladı.
Raporda, Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminini nisan ayında yayınlanan "2025 yılı Bahar Global Ekonomik Görünüm Raporu"ndaki yüzde 2,7 seviyesinden yüzde 3'e yükseltildi.
IMF, 2026 yılı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseltti.