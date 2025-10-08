IMF'den döviz piyasalarına kritik uyarı: Gelişmiş stres testleri yapılmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel döviz piyasalarına yönelik yeni bir uyarı yayımladı. IMF, stres testleri ve risk izleme araçlarının gelişmiş olmasına rağmen, döviz piyasalarının finansal risklerin yayılması ve ülkeler arası etkilerin izlenmesi konusunda hâlâ yetersiz kaldığını belirtti.

Makro finansal istikrar için risk oluşturabilir

Döviz piyasasındaki stresin "diğer varlık sınıflarına sıçrayabileceğini, finansal koşulları sıkılaştıracağını ve makro finansal istikrar için risk oluşturabileceğini" kaydeden IMF, özellikle önemli para birimi uyumsuzlukları ve mali kırılganlıkları olan ülkelerde bu riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

IMF, merkez bankası swap hatları ağının güçlendirilmesi ve genişletilmesinin küresel döviz likiditesi desteklerini artırabileceğini ve bulaşma risklerini azaltmaya yardımcı olabileceğini de belirtti.