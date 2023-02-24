IMF'den kripto para mesajı: Resmi para statüsü verilmeli

IMF (Uluslararası Para Fonu), ülkelerin kripto varlıklarına yönelik bakış açılarının nasıl olması gerektiğine dair dokuz maddelik bir eylem planı ortaya koydu ve ilk talebi, Bitcoin gibi kripto para birimlerine yasal para birimi statüsü verilmesi oldu.

"Kripto Varlıklar İçin Etkili Politikanın Unsurları" başlığıyla yayımlanan rehber niteliğindeki raporda, kripto varlıklara yönelik uygulanması tavsiye edilen politikalara yer verildi.

Fon, son birkaç yılda bir dizi kripto para borsasının ve varlığının çöküşünün ardından, bu tür çabaların yetkililer için bir öncelik haline geldiğini ve hiçbir şey yapmamanın artık savunulamaz olduğunu da kaydetti.

En önemli tavsiye, 'Para politikası çerçevelerini güçlendirerek parasal egemenliği ve istikrarı korumak ve kripto varlıklarına resmi para birimi statüsü vermemek' oldu.