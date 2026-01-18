IMF’den kritik Türkiye raporu: İlk kez hizmet enflasyonu ve kur bağı incelendi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’deki son enflasyon dinamiklerini ele alan çalışmasında hizmet ve mal enflasyonundaki ataletin farklılaştığını ve döviz kurunun rolünü ayrı ayrı analiz etti. IMF, çalışmanın özellikle hizmet enflasyonu ve kur etkisine odaklanan ilk analiz olduğuna dikkat çekti.

Rapora göre, Türkiye’de hizmet enflasyonu döviz kuru şoklarına mal enflasyonuna kıyasla daha düşük tepki verirken, çok daha kalıcı bir görünüm sergiliyor. Bu durum, son yıllarda hizmet fiyatlarının mallara göre göreli olarak keskin biçimde yükselmesine yol açtı. IMF, hizmet enflasyonu dinamiklerinin hem Türkiye’nin kendi tarihsel deneyimine hem de diğer ülkelerle karşılaştırmalara kıyasla sıra dışı olduğunu vurguladı.

Kur geçişkenliği mallarda yüzde 45, hizmetlerde yüzde 20

Analizde, döviz kurunda 10 puanlık bir şokun hizmet enflasyonu üzerindeki zirve etkisinin yaklaşık 1 puanla sınırlı kaldığı, buna karşılık mal enflasyonunun yaklaşık 5 puan arttığı tahmin edildi. Altı aylık dönemde kur geçişkenliğinin hizmet fiyatlarında yaklaşık yüzde 20, mal fiyatlarında ise yüzde 45 seviyesinde olduğu, bu sürede geçişkenliğin büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

IMF, 2021 öncesinde özellikle mal fiyatlarında kur geçişkenliğinin daha düşük olduğuna işaret ederek, döviz kuru istikrarının enflasyon üzerindeki etkisinin zaman içinde değişkenlik gösterdiğini ve hizmetler ile mallar arasında asimetrik olduğunu kaydetti.