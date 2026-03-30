IMF'den Orta Doğu raporu: Küresel ekonomi "asimetrik" bir şokla karşı karşıya

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri tarafından kaleme alınan blog analizinde, Orta Doğu'daki savaşın enerji, ticaret ve finansa etkileri ele alındı.

Analizde, dünyanın yeni bir şokla daha karşı karşıya olduğu belirtilerek, Orta Doğu'daki savaşın yaşamları ve geçim kaynaklarını altüst ettiği belirtildi.

IMF'nin analizinde, "Bu durum önceki krizlerden sürdürülebilir toparlanma belirtileri göstermeye henüz başlamış birçok ekonomi için görünümünü de karartıyor." ifadesi yer aldı.

Şokun küresel ancak "asimetrik" olduğuna dikkat çekilen analizde, enerji ithalatçılarının ihracatçılarından, yoksul ülkelerin zenginlerden ve kısıtlı tamponlara sahip olanların geniş rezervleri olanlardan daha fazla risk altında olduğu aktarıldı.

Analizde, "Savaş, acı verici can kaybının ötesinde, en doğrudan etkilenen ülkelerin ekonomilerinde, altyapılarına ve sanayilerine yönelik uzun süreli olabilecek hasarlar da dahil olmak üzere ciddi aksamalara yol açtı. Bu ülkeler dayanıklı olsalar da kısa vadeli büyüme beklentileri olumsuz etkilenecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Tüm yollar daha yüksek fiyatlara ve daha yavaş büyümeye çıkıyor"

Enerji fiyatları, tedarik zincirleri ve finansal piyasalarının ana aktarım kanalları olduğuna işaret edilen analizde, ancak bölgesel etkilerin önemli ölçüde farklılık göstereceği belirtildi.

Analizde, Asya ve Avrupa'daki büyük enerji ithalatçılarının artan yakıt ve girdi maliyetlerinin yükünü sırtlandığı, Afrika ve Asya'da petrol ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan ekonomilerin şişirilmiş fiyatlarla bile ihtiyaç duydukları arzlara erişmekte giderek daha fazla zorlandığı aktarıldı.

Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinin ise yüksek gıda ve gübre fiyatları ile sıkılaşan finansal koşulların ek baskısıyla karşı karşıya olduğu belirtilen analizde, düşük gelirli ülkelerin gıda güvencesizliği açısından özellikle risk altında olduğu, bazılarının daha fazla dış desteğe ihtiyaç duyabileceği kaydedildi.

Analizde, "Savaş küresel ekonomiyi farklı yollarla şekillendirse de tüm yollar daha yüksek fiyatlara ve daha yavaş büyümeye çıkıyor." ifadesi kullanıldı.

Birçok şeyin çatışmanın ne kadar süreceğine, ne kadar yayılacağına ve altyapı ile tedarik zincirlerine ne kadar zarar vereceğine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, IMF'nin gelişmeleri yakından takip ettiği ve 14 Nisan'da yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm ve Küresel Finansal İstikrar Raporu ile 15 Nisan'da paylaşılacak Mali İzleme Raporu'nda kapsamlı bir değerlendirmenin sunulacağı kaydedildi.

"Enerji ve gıda fiyatlarındaki artış sürerse, dünya genelinde enflasyonu körükleyecektir"

Analizde, tarihsel olarak petrol fiyatlarındaki uzun süreli artışların genellikle enflasyonu yükseltme ve büyümeyi düşürme eğiliminde olduğuna işaret edilerek, "Yüksek enerji ve gıda fiyatları sürerse dünya genelinde enflasyonu körükleyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Zamanla, artan nakliye ve girdi maliyetlerinin mal ve hizmet fiyatlarına yansıdığı belirtilen analizde, enflasyonu hedefe yeni yaklaştırmış birçok ülke için, özellikle de enflasyonun daha kalıcı olduğu ülkeler için, bu durumun yeniden rahatsız edici fiyat baskısı döneminin yaşanması riskini beraberinde getirdiği ifade edildi.

Analizde, ayrıca savaşın mevcut enflasyonu yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda enflasyon beklentilerinin daha az sağlam şekilde sabitlenmesi riskini de artırdığı belirtildi.