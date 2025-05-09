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IMF'den Pakistan’a 2,4 milyar dolarlık destek

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan’a 1 milyar dolarlık kaynak erişimi ve 1,4 milyar dolarlık iklim destekli finansmana onay verdi.

Haber Merkezi
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IMF'den Pakistan’a 2,4 milyar dolarlık destek
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Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, Pakistan'ın ekonomik reform programının ilk gözden geçirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, ilk değerlendirmenin tamamlanmasıyla, ülkenin yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynağa erişimine izin verildiği aktarıldı.

Pakistanlı yetkililerin programı güçlü şekilde uyguladığı belirtilen açıklamada, bu durumun finansman koşullarında iyileşmeye ve ekonomide toparlanmaya katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ileriye dönük politika öncelikleri arasında rekabetin güçlendirilmesi, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, kamu iktisadi teşebbüslerinin reformu, kamu hizmetlerinin ve enerji sektörünün sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi ile iklim dayanıklılığının oluşturulmasına yönelik reformların ilerletilmesinin yer alacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Pakistan'ın iklim kırılganlıkları ve doğal afetlere karşı ekonomik dayanıklılık oluşturma çabalarını destekleyecek bir program kapsamında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık finansman sağlayacak düzenleme talebinin de onaylandığı belirtildi.

IMF, Eylül 2024'te Pakistan için 37 ay süreli, yaklaşık 7 milyar dolarlık Genişletilmiş Fon Kolaylığı programını onaylamıştı.

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