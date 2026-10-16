IMF’den Türkiye analizi: Büyüme beklentisi düştü, enflasyon tahmini yükseldi

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim 2026 Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Avrupa ekonomisinin peş peşe yaşanan şoklara rağmen büyümeye devam ettiğini belirtti. Ancak raporda, büyüme hızının düşük seyrettiği ve ekonomik görünümün kırılganlığını koruduğu vurgulandı.

Yüksek enerji fiyatları, jeopolitik riskler, yüksek tarifeler, kuraklık, artan kamu harcamaları ve yükselen tahvil faizleri Avrupa ekonomisinin büyümesini baskılayan başlıca unsurlar arasında gösterildi.

IMF’den Türkiye tahmini

IMF, Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 2,7, 2027’de yüzde 3,6 ve 2028’de yüzde 4 büyüyeceğini öngördü. Nisan 2026 tahminlerine göre 2026 büyüme beklentisi 0,7 puan düşürülürken, 2027 ve 2028 öngörüleri sırasıyla 0,1 ve 0,2 puan artırıldı.

Türkiye’de yıllık enflasyonun ise 2026’da yüzde 31,2, 2027’de yüzde 26,5 ve 2028’de yüzde 20,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. IMF, önceki tahminlerine kıyasla enflasyon beklentisini 2026 için 2,6 puan, 2027 için 5,1 puan ve 2028 için 3,6 puan yukarı yönlü revize etti.

Avrupa’da fiyat artışları 2028’e kadar sürebilir

IMF tahminlerine göre Avrupa genelinde yıllık enflasyonun 2026'da yüzde 5,8, 2027'de yüzde 5,1 ve 2028'de yüzde 4,1 olması bekleniyor. Euro Bölgesi'nde ise enflasyonun aynı yıllarda sırasıyla yüzde 3,1, yüzde 2,8 ve yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Petrol fiyatları savaş döneminde görülen zirvelerin altında kalsa da doğal gaz ve rafine petrol ürünlerinin yüksek fiyatlarının enflasyonu bir süre daha hedeflerin üzerinde tutabileceği belirtildi.

IMF, bazı ülkelerde güçlü ücret artışları ve gevşek maliye politikalarının enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Raporda, gerektiğinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılması ve genişleyici maliye politikalarından kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Almanya’ya revizyon, Fransa’ya düşüş

IMF, Almanya’nın 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 0,8’den yüzde 1,3’e çıkarırken Fransa için öngörüsünü yüzde 0,9’dan yüzde 0,4’e düşürdü.

Fonun tahminlerine göre İspanya ekonomisinin yüzde 2,5, İtalya’nın yüzde 0,8, İngiltere’nin ise yüzde 1,3 büyümesi bekleniyor. Romanya’nın büyüme tahmini yüzde 0,7’den yüzde eksi 0,5’e çekilirken Rusya için yüzde 0,9, Ukrayna için yüzde 1 büyüme öngörüldü.

IMF, Avrupa ekonomilerinin dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla inovasyonun teşvik edilmesi, Avrupa Birliği tek pazarının tamamlanması, ürün piyasalarındaki engellerin kaldırılması ve sermaye ile iş gücünün daha serbest hareket etmesi gerektiğini vurguladı.