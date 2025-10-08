IMF/Georgieva: Hazır olun, belirsizlik yeni normal olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 13-18 Ekim'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesi "Değişim Zamanında Fırsat" başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmasında küresel ekonomik görünüm ve temel politika önceliklerini ele alan Georgieva, belirsizliğin küresel olarak yükseldiğini ve yükselmeye devam ettiğini söyledi.

IMF Başkanı Georgieva, "Hazır olun, belirsizlik yeni normal ve kalıcı olacak." dedi.

"Dünya ekonomisi korkulandan daha iyi başa çıkıyor"

Georgieva, gelecek hafta dünyanın dört bir yanında maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceğini ve en acil soruların dönüşümün küresel ekonomik etkisi ile yaşanan politika türbülanslarıyla ilgili olacağını aktardı.

Dünya ekonomisinin bu durumla korkulandan daha iyi ama ihtiyaç olandan daha kötü başa çıktığını belirten Georgieva, nisan ayında bir araya geldiklerinde birçok uzmanın kısa vadede ABD'de bir resesyon olacağını ve bunun dünyanın geri kalanına olumsuz yansımaları olacağını öngördüğünü anımsattı. Georgieva, bunun yerine ABD ile diğer birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomisinin ayakta kalmayı başardığını kaydetti.

Dünya Ekonomik Görünüm raporunda gelecek hafta açıklanacağı gibi küresel ekonomik büyümenin bu ve gelecek yıl yalnızca "hafif" bir şekilde yavaşlayacağını öngördüklerini belirten Georgieva, "Tüm işaretler, çoklu şoklardan kaynaklanan ciddi baskılara genel olarak dayanmış bir dünya ekonomisine işaret ediyor." diye konuştu.

Georgieva, bu dayanıklılığın, iyileştirilmiş politika temelleri, özel sektörün uyum kabiliyeti, korkulduğu kadar ağır olmayan tarifeler ve destekleyici finansal koşullarla açıklanabileceğini ifade etti.

Politika yapıcılara ticareti "büyümenin motoru" olarak koruma çağrısı

Küresel ekonominin dayanıklılığının henüz tamamen test edilmediğini belirten Georgieva, bu testin gelebileceğine dair endişe verici işaretler olduğu uyarısında bulundu.

Georgieva, altına olan artan küresel talebe dikkati çekerek, değerleme etkileri ve kısmen jeopolitik faktörleri yansıtan net alımların etkisiyle parasal altın varlıklarının artık dünya resmi rezervlerinin beşte birini aştığını aktardı.

Tarifelerde ise tam etkinin henüz ortaya çıkmadığını belirten Georgieva, "ABD'de, marj daralması fiyatların daha fazla yansıtılmasına yol açabilir, enflasyonu artırarak para politikası ile büyüme üzerinde etkileri olabilir. Diğer yerlerde ise daha önce ABD pazarına yönelik olan malların akışı ikinci bir tarife artışını tetikleyebilir." dedi.

Georgieva, dünya ticaretinin çoğunun şimdilik kurallara uygun ilerlediğini belirterek, politika yapıcılara ticareti "büyümenin motoru" olarak koruma çağrısında bulundu.

Küresel ekonomik büyümenin orta vadede yaklaşık yüzde 3 olması öngörülüyor

Küresel ekonomik büyümenin orta vadede yaklaşık yüzde 3 olmasının beklendiğini belirten Georgieva, bu oranın Kovid-19 salgını öncesi yüzde 3,7 seviyesinin altında olduğunu kaydetti.

Georgieva, küresel büyüme modellerinin yıllar içinde değiştiğine işaret ederek, özellikle Çin'in istikrarlı bir şekilde hız kaybederken Hindistan'ın önemli bir "büyüme motoru" haline geldiğini aktardı.

Asya ülkelerine nihai mallar ve hizmetleri kapsayacak şekilde iç ticareti derinleştirme, hizmet sektörünü ve finansmana erişimi güçlendirecek reformlara hız verme çağrısında bulunan Georgieva, Sahra Altı Afrika'da da genç ve büyüyen iş gücü nedeniyle reformların çok büyük getirileri olabileceğini belirtti.

Georgieva, Avrupa'ya ise iş gücü piyasasında, mal ve hizmet ticaretinde, enerjide ve finansta sınır anlaşmazlıklarını ortadan kaldırma çağırısı yaptı. Bölge ülkelerine tek bir Avrupa finans sistemi kurmalarını ve enerji birliği inşa etmelerini söyleyen Georgieva, bölgenin ABD'nin özel sektör dinamizmini yakalaması gerektiğini ifade etti.

Küresel kamu borcunun 2029'a kadar GSYH'nın yüzde 100'ünü aşması bekleniyor

Georgieva, küresel kamu borcunun 2029 yılına kadar GSYH'nın yüzde 100'ünü aşmasının öngörüldüğünü, buna gelişmiş ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin öncülük ettiğini kaydetti.

Artan borcun, faiz ödemelerini şişirdiğini, borçlanma maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu, diğer harcamaları kısıtladığını ve hükümetlerin şokları hafifletme kabiliyetini azalttığını belirten Georgieva, gelişmiş ekonomilerin dünyanın en muhtaç ülkelerine sağladığı kalkınma yardımlarının düşüşünü sürdürdüğünü aktardı.

Georgieva, mali konsolidasyonun hem zengin hem de yoksul ülkelerde gerekli olduğunu vurguladı.

Hem özel tüketim hem de bütçe açığının yüksek olduğu ve cari açığın 2000'lerin başından beri görülmemiş seviyelerde olduğu ABD'ye kapsamlı eylem çağrısında bulunan Georgieva, federal bütçe açığını ele alacak ve hanehalkı tasarrufunu teşvik edecek adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Georgieva, özel tasarrufların kronik olarak yüksek olduğu ve iç talebin uzun süren gayrimenkul ayarlamaları ve deflasyonist baskılar nedeniyle geride kaldığı Çin'e de geçici mali genişleme ve kalıcı mali yeniden yapılandırma önerisinde bulundu.

Çin'in özel tüketimi artırmak, yeni bir büyüme modeline geçmek ve ekonomisini yeniden canlandırmak için mali-yapısal bir pakete ihtiyacı olduğunu belirten Georgieva, bunun aynı zamanda reel döviz kurunun son dönemdeki değer kaybını dengelemeye de yardımcı olacağını aktardı.