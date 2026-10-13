IMF'nin yeni raporu açıklandı: 2026 beklentisi değişti, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

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IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı. Raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl ise yüzde 3,4 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2026'da yüzde 3, 2027'de yüzde 3,4 büyüyeceğini öngörmüştü. Nisan ayındaki tahminlerde ise büyüme beklentisi 2026 için yüzde 3,1, 2027 için yüzde 3,2 olarak açıklanmıştı.

Raporda, küresel ekonominin dayanıklılığını koruduğu ancak bu durumun ülkeler arasında eşit dağılmadığı vurgulandı. Orta Doğu'da devam eden savaş ve ticaret gerilimlerinin yarattığı baskılara rağmen 2026'nın ilk yarısında ekonomik faaliyetin beklentilerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Yapay zekâ yatırımlarının öncülük ettiği teknoloji döngüsünün de talebi destekleyen önemli unsurlardan biri olduğu kaydedildi.

Küresel enflasyonda yükseliş beklentisi

IMF, küresel manşet enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarındaki geçici artışların etkisiyle 2026'da yüzde 4,7'ye yükselmesini, 2027'de ise yüzde 4,1'e gerilemesini bekliyor.

Raporda, küresel ticaret hacmindeki büyümenin 2026'da yavaşlayacağı, 2027'de ise istikrar kazanacağı öngörüldü. Tarifelerin olumsuz etkisi, üretim zincirlerinin uyum süreci ve teknoloji bağlantılı ticaretin güçlü seyrinin bu görünümde etkili olduğu ifade edildi.

Küresel ekonomik risklerin ağırlıklı olarak aşağı yönlü olduğuna dikkat çekilen raporda, Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması veya gerilimin tırmanmasının enerji ve gıda fiyatlarını yüksek seviyelerde tutabileceği uyarısı yapıldı. Böyle bir senaryonun enflasyonist baskıları artırabileceği, mali ve dış dengeleri bozabileceği ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

ABD'nin büyüme tahmini sabit kaldı, Euro Bölgesi'ninki yükseldi

IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminini 2026 için yüzde 2,3'te korurken 2027 beklentisini yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkardı.

Euro Bölgesi'nin bu yılki büyüme tahmini yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseltilirken gelecek yıl için yüzde 1,2'lik beklenti değişmedi.

Almanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2026 için yüzde 0,7'den yüzde 1,3'e, 2027 için ise yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldı.

Buna karşılık Fransa ekonomisinin büyüme beklentisi bu yıl yüzde 0,6'dan yüzde 0,4'e, gelecek yıl ise yüzde 0,9'dan yüzde 0,7'ye indirildi.

İtalya'nın büyüme tahmini 2026 için yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e, 2027 için yüzde 0,5'ten yüzde 0,6'ya yükseltildi. İspanya'nın bu yılki büyüme beklentisi ise yüzde 2,1'den yüzde 2,5'e çıkarılırken 2027 tahmini yüzde 1,8'de sabit tutuldu.

İngiltere ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2026 için yüzde 1'den yüzde 1,3'e yükseltilirken 2027 tahmini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye düşürüldü. Kanada'nın büyüme tahminleri bu yıl yüzde 1,1, gelecek yıl yüzde 1,7 olarak korundu. Japonya'nın 2026 büyüme beklentisi ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye çıkarıldı.

Çin'in büyüme tahminleri aşağı çekildi

IMF, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2026 için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e, 2027 için yüzde 4,1'den yüzde 4'e düşürdü.

Hindistan ekonomisine yönelik beklentiler ise yukarı yönlü revize edildi. Ülkenin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 6,4'ten yüzde 7'ye, gelecek yıl için yüzde 6,7'den yüzde 7'ye yükseltildi.

Rusya ekonomisinin büyüme beklentisi de hem 2026 hem de 2027 için yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a indirildi.

Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisi yüzde 2,7

IMF, Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,7 büyümesini bekliyor. Fon, temmuz ayında yayımladığı tahminlerde bu oranı yüzde 2,9 olarak açıklamıştı.

Türkiye ekonomisinin 2027 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,6 seviyesinde korundu.

Raporda Türkiye'nin yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentiler de paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de yıl sonu enflasyonunun 2026'da yüzde 31,2, 2027'de ise yüzde 26,5 olması bekleniyor.