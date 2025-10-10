  1. Ekonomim
  3. İmitasyon altın satışı yasaklanmıştı! Kütahya Valisi Işın: Mağduriyetlerin önüne geçilecek
Kütahya Valisi Musa Işın'dan "imitasyon altın" satışının yasaklanmasına ilişkin açıklama geldi. Vali Işın, imitasyon altınlarla artan dolandırıcılık olaylarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı rapor doğrultusunda yasaklama kararının alındığını kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kütahya Valisi Musa Işın, kentte "imitasyon altın" satışının yasaklanmasına ilişkin, "İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız." dedi.

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği yöneticilerini makamında kabul eden Işın, yaptığı açıklamada, imitasyon altınlarla artan dolandırıcılık olaylarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı rapor doğrultusunda yasaklama kararının alındığını kaydetti.

"Hem vatandaş hem de esnaf mağdur oluyordu"

İmitasyon altın satışının yaygınlaşmadan önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Işın, şöyle konuştu:

"İmitasyon altınlara 'demo' ya da benzer bir ifade yazılması zorunluluğu getirdik. İmitasyon ürünlerin altınmış gibi satılmaya çalışılması son derece tehlikelidir. Bu durum kuyumcularımızı da zan altına bırakmaktadır. Burada hem vatandaşımız hem de esnafımız mağdur oluyordu. İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız. İnşallah bu karar Türkiye genelinde de yaygınlaşır ve mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur."

'Demo' ibresi olmayan satış yapamacak

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce de ülke genelindeki kuyumcuların imitasyon altın satışından dolayı mağdur olduğunu dile getirerek, Kütahya Valiliğinin "demo" ibresi bulunmayan imitasyon altınların satışının yasaklanmasına ilişkin kararı çok olumlu bulduklarını bildirdi.

