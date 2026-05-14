INC’de açıklandı: Türkiye’nin fındık üretimi 810 bin ton

VEYSEL AĞDAR

Fındık sektörünün gözü, Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi’nde düzenlenen 43. Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi’ndeydi. Dünya fındık piyasasının yönünü belirleyen en önemli platformlardan biri olan Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC), 2026–2027 sezonuna ilişkin küresel fındık üretim tahminlerini 12–14 Mayıs tarihlerinde Makao’da kamuoyuyla paylaştı.

INC’de açıklanan verilere göre, 2026–2027 sezonunda dünya genelinde fındık rekoltesinin 1 milyon 432 bin 70 tona ulaşması bekleniyor. Bu rakam, geçen sezona göre yüzde 15,5’lik bir artışa işaret ederken söz konusu üretimin yüzde 76,81’i Türkiye tarafından karşılanacak. Türkiye’nin 2026–2027 sezonu için tahmini fındık rekoltesi 809 bin 940 ton olarak açıklandı. Geçen yıl INC’de açıklanan 518 bin tonluk tahmini rekolteyle kıyaslandığında, Türkiye’nin üretiminde yüzde 56,36’lık artış öngörülüyor. Ülke bazlı sıralamada Türkiye 809 bin 940 tonla ilk sırada yer alırken, 123 bin tonla ABD ikinci, 120 bin tonla Şili üçüncü sırada bulunuyor. Stok devirleri de hesaba katıldığında, dünya genelinde toplam fındık arzının 2026–2027 sezonunda 1 milyon 594 bin 770 tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise 150 bin tonluk devreden stokla birlikte toplam arzın 959 bin 940 ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Fındıkta küresel arz 1,6 milyon tona yaklaşıyor

12–14 Mayıs’ta Makao’da düzenlenen kongrede Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından paylaşılan tablo, yeni sezonda küresel fındık dengesine ilişkin çarpıcı veriler ortaya koydu. Açıklanan tahminlere göre 2026–2027 sezonunda dünya kabuklu fındık üretimi 1 milyon 432 bin 70 ton olarak öngörülürken, önceki yıldan devreden 162 bin 700 tonluk stokla birlikte toplam arz 1 milyon 594 bin 770 tona ulaşıyor. Sezon sonunda ise dünya genelinde 231 bin 400 tonluk stok devri bekleniyor. Dünya tüketimi (arz sonu stok hariç) ise 1 milyon 77 bin 100 ton seviyesinde hesaplanıyor. Tabloya göre Türkiye, 150 bin ton devreden stok ve 809 bin 940 tonluk tahmini rekolteyle birlikte toplam 959 bin 940 ton arz oluşturuyor. Bu miktar, tek başına dünya arzının yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geliyor. Sezon sonunda Türkiye’de 220 bin tonluk stok devri öngörülüyor.

“Rekolte revize edilebilir, fiyat 260–300 TL bandında dengelenebilir”

Eski Giresun Ziraat Odası Başkanı Özer Akbaşlı, INC’de açıklanan 809 bin 940 tonluk tahminin ara değerlendirme niteliğinde olduğu vurguladı. Nihai rekoltenin dolu, fırtına, döllenme süreci ve zararlı etkileri dikkate alınarak Temmuz ayında yapılacak son saha çalışmasıyla kesinleşeceği belirten Akbaşlı, geçmiş yıllardaki kuraklık ve “uç kurusu” gibi faktörlerin verimi etkilediğini hatırlatarak, mevcut koşulların da rekolte üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu söyledi. Bu kapsamda üretimde 100 ila 150 bin tonluk bir geri çekilme yaşanabileceğini öngören Akbaşlı, f. Fiyatlamaya ilişkin de değerlendirmede bulundu. Akbaşlı, çay fiyatlarına yapılan yüzde 40’lık artışı hatırlatarak, fındıkta da benzer bir taban fiyat politikasının izlenebileceğini ifade etti. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçen sezon açıkladığı 195 TL’lik fiyatın enflasyon ve yaşam maliyetleriyle birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 260–270 TL seviyelerine karşılık geldiğini belirten Akbaşlı, piyasa fiyatlarının ise 260–300 TL bandında dengelenebileceğini söyledi. Akbaşlı, bu seviyelerin üretici açısından “beklentinin bir miktar altında ancak piyasayı sakinleştirecek” bir aralık olduğunu dile getirdi.

2026-2027 sezonunda tahmini dünya kabuklu fındık üretimi (Metric Ton)

Kaynaklar 2025/26: Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği, Şili Fındık Komitesi, Çin Gıda İthalat ve İhracat Ticaret Odası; AEOFRUSE ve diğer INC kaynakları.

Türkiye geneli 2026 yılı fındıkta Nisan-Mayıs sayımı tahmini rekolte

A) Doğu Karadeniz Bölgesi

B) Batı Karadeniz Bölgesi

KFMİB raporu; Kayıp oranları %5 ile %40 arasında değişti

INC açıklanan Türkiye’nin tahmini rekolte verileri KFMİB ikinci saha çalışması sonuçları. İhracatçıları Birliği’nce (KFMİB), Zir. Yük. Müh. Şenel Öztürk başkanlığında hazırlanan “Türkiye tahmini fındık rekoltesi gözlem raporu” kapsamında Batı ve Doğu Karadeniz’de 7 il, 64 ilçe ve 409 bahçede inceleme yapıldı. Çalışmalarda 1342 dal üzerinden sayım gerçekleştirilirken, karanfilden çotanağa dönüşüm süreci detaylı şekilde değerlendirildi. Saha gözlemlerine göre bahçelerde kayıp oranlarının bölgelere ve çeşitlere göre %5 ile %40 arasında değiştiği tespit edildi. Bazı bölgelerde uç kuruması, fındık filiz güvesi ve kahverengi kokarca gibi zararlıların verim üzerinde etkili olduğu bildirildi. Giresun’da kayıp oranlarının %5-25 bandında seyrettiği, Trabzon’da Tombul ve benzeri çeşitlerde kayıpların genel olarak %25 seviyelerine yakın olduğu ifade edildi. Ordu’da ise bazı ilçelerde kaybın %30’un üzerine çıktığı, yüksek rakımlı bölgelerde ise verimin daha iyi olduğu kaydedildi. Samsun’da yüksek kesimlerde Palaz ve Çakıldak çeşitlerinin görece daha iyi performans gösterdiği, ovalık alanlarda ise kısmi düşüşler yaşandığı belirtildi.

Batı Karadeniz’de kuraklık ve zararlı etkisi

Zonguldak, Düzce ve Sakarya hattında 2025 yılı kuraklığının bazı bahçelerde uç kurumasına yol açtığı, buna karşın bazı alanlarda verimliliğin korunduğu ifade edildi. Bölgede kahverengi kokarca zararlısına da yer yer rastlandığı bildirildi.

Nihai rekolte Temmuz’da netleşecek

Raporda, açıklanan 809 bin 940 tonluk tahminin ara değerlendirme niteliğinde olduğu vurgulanırken, nihai rekoltenin dolu, fırtına, döllenme süreci ve zararlı etkileri dikkate alınarak Temmuz ayında yapılacak son saha çalışmasıyla kesinleşeceği belirtildi.

Rakip ülkelerdeki üretim artışına ilişkin verileri abartılı ve afaki

Fındık üreticisi ve brokeri Osman Çakmak, açıklanan rekolte tahminlerine ilişkin değerlendirmesinde, geçmiş yıllarda da benzer tahminlerin sonradan revize edildiğini hatırlatarak bu yıl da benzer bir durumun yaşanabileceğini söyledi. Çakmak, özellikle Uluslararası Kuruyemiş ve Kuru Meyve Konseyi (INC) tarafından açıklanan yüksek rekolte rakamlarının dikkat çektiğini belirterek, “INC’de genellikle yüksek rekolte açıklamaları görüyoruz. Ancak rakip ülkelerdeki üretim artışına ilişkin verileri abartılı ve afaki buluyorum” dedi. Rakip ülkelerin fındık üretimine yönelik artış söylemlerinin “korku veya baskı unsuru” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çakmak, bu durumun aksine küresel tüketim artışına işaret ettiğini savundu. Çakmak, Çin, Şili ve ABD gibi nüfusu yüksek ülkelerde fındık tüketim alışkanlığının giderek yaygınlaştığını belirterek, “Tüketim arttıkça doğal olarak talep de artıyor. Bu da Türkiye’yi üretim gücü ve kalite avantajı sayesinde öncelikli tedarikçi konumuna getiriyor” diye konuştu.

Türkiye’nin fındıkta halen lider ve belirleyici ülke olduğunu vurgulayan Çakmak, üretim alanlarının artışına yönelik endişelerin abartıldığını dile getirdi. “Her ülkede üretim arttıkça aynı zamanda tüketim de artar ve bu da zamanla dengeyi oluşturur” değerlendirmesinde bulunan Çakmak, Türkiye’nin bu alandaki konumunu koruduğunu söyledi.

Son olarak üreticiye dikkat çekilmesi gerektiğini vurgulayan Çakmak, tarım politikalarında maliyet ve kazanç dengesinin gözetilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, “Üretim zincirinin bel kemiği olan çiftçinin desteklenmesi ve korunması şarttır. Tüm hesaplamalarda üreticinin maliyeti ve kazancı mutlaka dikkate alınmalıdır” dedi.