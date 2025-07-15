İnci kefali av yasağı bitiyor! Balıkçılar 'Vira bismillah' diyecek

İnci kefali av sezonu başlıyor. Van Gölü’nde 3 aylık yasak son buldu. Vanlı balıkçılar 16 Temmuz’da göle ağlarını bırakacak.

Balıkçılar yarın "Vira Bismillah" diyecek

Van Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, av yasağının sona ermesiyle birlikte yarın sabah "Vira Bismillah" diyerek yeni sezona başlayacak.

Suyun akışının tersine göç eden inci kefalinde 3 aylık yasak bitti

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik balık türü olan ve suyun akışının tersine göç ederken engelleri adeta uçarcasına geçen inci kefaline yönelik uygulanan 3 aylık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar göle ağlarını atacak.

Van Gölü’nde yeni av sezonu heyecanı

15 Nisan’da başlayan yasak dönemi sonrası hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, yeni sezondan umutlu. Teknelerinin bakımını yapan ve ağlarını onaran balıkçılar, sezona bereketle başlamak istiyor. Van merkez, Gevaş, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki birçok balıkçı barınağında sabahın erken saatlerinde ağlar suyla buluşacak.

Sürdürülebilir balıkçılık uyarısı

Vanlı balıkçılar, başta inci kefali olmak üzere çeşitli tatlı su balıklarının avlanmasına yönelik yasal izinler doğrultusunda sezonu açarken, yetkililer de sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı.

"100'den fazla balıkçı geçimini sağlıyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü ülkemizdeki iç sulardaki en büyük balıkçılık alanını oluşturuyor. Gölde yüzden fazla tekne inci kefali balıkçılığı ile geçimini sağlıyor. Ülkemizde iç sularında 30 bin ton balık avlanıyor, inci kefali bunun üçte birlik bölümünü yani yaklaşık 10 bin ton gibi devasa bir bölümünü karşılıyor. 16 Temmuz itibarı ile 15 Nisan'da başlayan av yasakları sona eriyor ve balıkçıların adeta Van Gölü ile olan hasretleri sona eriyor. 16 Temmuz tarihi itibari ile Van Gölü'ne açılacak olan balıkçılar ağlarını atacaklar ve inci kefali avcılığı sezonu resmi olarak başlamış olacak. Önümüzdeki sezonun bereketli geçmesini ümit ediyoruz" dedi.

Balıkçılar hazırlıklarını tamamladı

Balıkçı Gökmen Yücebaş, "15 Nisan-15 Temmuz arasındaki balık yasağı bitti. Bu arada bizde teknelerimizin bakımını yaptık. Liman Başkanlığı ekipleri teknelerimizi kontrol ettikten sonra inşallah av sezonuna başlayacağız. Geçen yıl balık sezonu isteğimiz verimde geçmedi, bu sene umarım güzel geçer" dedi.