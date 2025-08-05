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İnci kefali, av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki yerini aldı

İnci kefali, av yasağının sona ermesinin ardından tezgâhlardaki yerini aldı. İnci kefalinin kilosu 100 liradan alıcı buluyor.

Haber Merkezi
İHA
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İnci kefali, av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki yerini aldı
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Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalini korumak amacıyla her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Yaklaşık 20 gün önce sona eren yasağın ardından inci kefali, yeniden balıkçı tezgâhlarında satışa sunuldu.

Kilosu 100 TL

Sıcak havadan dolayı kapalı alanlarda ve buz içinde muhafaza edilen inci kefali, kilosu 100 liradan alıcı buluyor. Balık satıcıları, fiyatların geçen yıla oranla değişmediğini ve bu yıl popülasyonun iyi olduğunu belirtti. Av yasağı süresince yapılan sıkı denetimlerin olumlu sonuç verdiğini ifade eden balıkçılar, daha önce 1 kilo balığın 14 adetten oluştuğunu, şimdi ise 8 adet balığın 1 kilo geldiğini söyledi.

"Fiyat bu yıl değişmedi"

Balıkçı Aydın Akman, av yasağı sürecinde koruma çalışmalarının başarılı olduğunu belirtti. Koruma çalışmalarının olumlu seyretmesinin balık stoklarını arttırdığını ifade eden Akman, "Av sezonu 20 gün önce başladı. Bu yıl balığın boyutu da idealdir. Geçen yıla göre bu yıl daha iyidir. Yavru balıklar yakalanmadığı sürece balık kendisini toparlıyor. Şu an 8 adet balık 1 kilo oluyor. Daha önce ise 13-14 adet balık bir kilogram oluyordu. Fiyat bu yıl değişmedi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 100 lira. İnşallah sezon boyunca fiyatlar yükselmez, daha da düşer" dedi.

Öte yandan balıkçılar, isteyen vatandaşlar için inci kefalini temizleyip fırınlatma hizmeti de veriyor.

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