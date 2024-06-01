İndirim haberini duyan koştu, mağazada raflar boşaldı
Zonguldak'ta indirim haberini duyan vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde mağazaya akın etti, raflar kısa sürede boşaldı.
Zonguldak’ta bir mağazada indirim olduğunu duyan vatandaşlar mağazayı adeta talan etti.
Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde kozmetik ürünleri satan mağazada izdiham oluştu. İndirimi duyan onlarca vatandaş sabahın ilk saatlerinde mağazaya akın etti. Vatandaşlar indirimde bulunan ürünleri almak için birbirleriyle yarıştılar.
Mağaza içinde adım atacak yer kalmazken, ürünleri alan vatandaşlar kuyruk oluşturdular. Mağaza çalışanları müşterilerle uğraşırken zaman zaman da zor anlar yaşandı. Mağazada rafların tamamı kısa süre içerisinde boşaltıldı.