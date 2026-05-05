Inditex’in Türkiye'deki mağaza ve tedarikçi sayısı düşüşe geçti

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Dünyanın en büyük moda perakende gruplarından Inditex’in 2025 tedarik zinciri ve finansal sonuç raporları, Türkiye operasyonlarında dikkat çekici bir dönüşüme işaret etti. Türkiye, grup açısından stratejik üretim ve satış pazarı olma konumunu korurken, son bir yılda hem mağaza sayısında hem de tedarikçi ağında daralma yaşandı.

Inditex’in 2025 tedarik zinciri raporuna göre şirket Türkiye’de 606 dikim fabrikası ve 550 farklı üretim süreci tesisi olmak üzere toplam 1.156 fabrikayla çalışıyor. Bu rakam, Türkiye’yi grubun en önemli yakın tedarik merkezlerinden biri haline getiriyor. Türkiye, İspanya, Portekiz ve Fas gibi pazarlarla birlikte şirketin hızlı üretim ve esnek tedarik modelinde kritik rol üstleniyor. Şirket, Türkiye’yi “yakın tedarik pazarı” olarak tanımlarken, bu yapının değişen moda trendlerine hızlı yanıt verilmesini ve stokların daha etkin yönetilmesini sağladığını vurguladı.

Türkiye yine de vazgeçilmez

Ancak önceki dönem verileriyle karşılaştırıldığında Türkiye’deki tedarik ağında daralma dikkat çekti. 2024 yılında şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Inditex’in Türkiye’de 1.605 fabrika ile çalıştığı ve bu tesislerde 330 bin 926 kişinin görev yaptığı belirtilmişti. Son rapordaki 1.156 tesis ve 234 bin 645 kişilik istihdam verisi, tedarik zincirinde belirgin küçülmeye işaret etti. Buna göre şirketin Türkiye’de çalıştığı tesis sayısı 449 adet, bu tesislerdeki çalışan sayısı ise 96 bin 281 kişi azaldı. Buna rağmen Türkiye, Inditex için yalnızca üretim hacmi açısından değil, hız ve esneklik avantajı nedeniyle de önemini koruyor. Özellikle Avrupa pazarına yakınlık, kısa termin süreleri, hızlı yeniden sipariş kapasitesi ve güçlü tekstil altyapısı Türkiye’yi grubun vazgeçilmez merkezlerinden biri haline getiriyor.

Bir yılda 6 mağaza kapandı

Perakende tarafında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Kullanıcı tarafından paylaşılan Ocak 2025 verilerine göre Inditex markalarının Türkiye’de Lefties dahil toplam 211 mağazası bulunuyordu. Şirketin 31 Ocak 2026 tarihli resmi sonuçlarına göre ise bu sayı 205’e geriledi. Böylece son bir yılda Türkiye’de net 6 mağazalık daralma yaşandı. Mağaza bazında en dikkat çekici değişim Zara’da görüldü. Türkiye’de 45 mağazaya sahip olan Zara’nın mağaza sayısı bir yılda 38’e indi. Buna karşılık grubun genç ve fiyat odaklı markası Lefties büyümesini sürdürdü ve mağaza sayısını 7’den 8’e çıkardı. Bershka 31, Pull&Bear 30, Stradivarius 30, Oysho 29, Massimo Dutti 24 ve Zara Home 15 mağaza ile mevcut seviyelerini korudu. Bu tablo, grubun Türkiye’de klasik mağaza büyümesi yerine marka karmasını yeniden şekillendiren ve verimliliği öne çıkaran bir strateji izlediğini gösterdi.

İstihdam tarafında ise mağaza çalışanlarına ilişkin güncel resmi veri paylaşılmadı. Ocak 2025 itibarıyla Türkiye’deki mağaza çalışan sayısı 6 bin 267 seviyesindeydi. Ancak şirketin 2025 finansal sonuç raporunda Türkiye mağaza personeline ilişkin yeni veri yer almadı. Buna rağmen mağaza sayısındaki gerilemenin, çalışan verimliliği ve operasyon optimizasyonu stratejisiyle paralel ilerlediği değerlendiriliyor.

Küresel cirosu 40 milyar Euro'ya yaklaştı, net karı 6,2 milyar Euro oldu

Küresel ölçekte bakıldığında Inditex büyümesini sürdürdü. Şirketin 2025 yılı satışları 39,9 milyar euroya, net karı ise 6,2 milyar euroya ulaştı. Grup toplam mağaza sayısını 5 bin 460 olarak açıklarken, mağaza optimizasyonu, dijitalleşme, lojistik kapasite artırımı ve online kanal yatırımlarına hız verdi. Veriler, Inditex’in Türkiye’de fiziksel mağaza ve tedarikçi sayısını azaltmasına rağmen Türkiye’yi stratejik merkez olarak konumlandırmaya devam ettiğini ortaya koydu. Türkiye, daha az sayıda ancak daha verimli mağaza, daha kontrollü tedarik zinciri ve hızlı moda modeline uygun üretim kapasitesiyle grubun küresel ağındaki önemini koruyor. Zira grup başta Lefties olmak üzere daha büyük metrekareli mağazalara yöneliyor.