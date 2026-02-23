İnegöl büyüme hızında Bursa’da ikinci ilçe oldu

ERHAN BEDİR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün hızlı büyüme ve gelişme ivmesini sürdürdüğünü söyledi. Taban, “İnegöl, sürekli ve hızlı bir gelişim ve büyüme süreci yaşıyor. Nüfusumuz her yıl hem artıyor hem de artış hızı büyüyor. Artan nüfus da beraberinde eğitimden ulaşıma, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda artan bir hizmet ihtiyacı getiriyor. İnegöl Belediyesi olarak bu ihtiyaca cevap verecek projeleri ve çalışmaları hayata geçirmek adına çalışıyoruz” dedi.

Başkan Taban, şöyle devam etti: “Açıklanan verilere göre İnegöl nüfus olarak Bursa ilçeleri arasında; Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer’in ardından 4’üncü sırada yer alsa da nüfus artış haritasında Nilüfer’in ardından 2’nci sırada. Artış hızı burada kritik nokta. Şehrimizin büyüme ivmesi güçlü. Ayrıca TÜİK verilerine göre İnegöl, Türkiye genelinde 20 ili geride bıraktı.”

“İnegöl Türkiye’nin özeti”

Taban, “İnegöl’ün bu hızlı nüfus artışı, şehrimizin cazibesinin ve ekonomik canlılığının bir göstergesi olarak görüyorum. İnegöl, göç alan bir şehir. 81 vilayetin tamamından, Kafkaslardan, Balkanlardan, Türki Cumhuriyetlerden insanlar burada güzel bir birliktelik örneği sergileyerek yaşamını sürdürüyor. Bu yönüyle İnegöl, Türkiye’nin özeti diyebiliriz. Bu hızlı büyüme sürecinde altyapıdan ulaşıma, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar her alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca; yeni parklar, spor alanları, okul ve sağlık yatırımlarıyla şehrin yaşam kalitesini artırdıklarını belirten Taban, "Ayrıca sanayi ve ticaret alanındaki gelişmeler, İnegöl’ü sadece Bursa’nın değil, bölgenin de önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Önümüzdeki zaman diliminde kentsel dönüşüm projeleri, ulaşım altyapısı ve sosyal hizmet yatırımlarımızla şehrimizin gelişimine katkı koymaya devam edeceğiz. Şimdi 4 bin yeni toplu konut projesinin kura çekimi için gün sayıyoruz. Bu projeyle nüfus olarak da bir artış bekliyoruz” diye konuştu.