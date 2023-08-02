İnegöl’deki yangının maddi zararı 1 milyar lirayı geçecek

Ali Şahin - Esra Özarfat

İnegöl’de dün etkili olan yangının ardından enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başladı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yangının mali zararının 1 milyar lirayı aşacağını tahmin ettiklerini söyledi. 110 dönüm kapalı alana sahip 11 fabrikada etkili olan yangının son yıllarda İnegöl sanayisinin yaşamış olduğu en büyük yangın olduğuna işaret eden Uğurdağ; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankalar Birliği ile zarar gören firmalara destek verilmesi noktasında irtibat halinde olduklarını, İTSO olarak da başlatacakları kampanya ile de bu firmaları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Yavuz Uğurdağ, “Biz raporlamalarımızı yapacağız, çalışmalarımızı tamamlayacağız. İnegöl güçlü, yardımsever bir sanayi kesimine sahip. Yangın geçiren sanayici kardeşlerimize hızlı bir şekilde eski üretimlerine dönmeleri adına en üst seviyede destek sağlayacağız” dedi.

“Belde belediyesi döneminde yapılan yapılar”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yangına müdahale eden 13 kişinin yaralandığını, can kaybı bulunmamasının teselli edici olduğunu söyledi. Taban, “Firmaları ayağa kaldırmaya çalışacağız. Yangının yaşandığı alan İnegöl OSB’nin hemen dışında 110 bin metrekarelik yekpare bir alan. Daha önce tekstil fabrikası olarak faaliyet göstermiş. Bu işletme faaliyetlerine son verince 110 bin metrekarelik alan bölünerek farklı sektörlerdeki küçük işletmelere kiraya verilmiş. 2014 yılından önce belde belediyesi döneminde yapılmış yapılar. Yapı ruhsatları var, ancak işletme ruhsatlarında eksiklikleri var. Bu noktada kurumumuzla alakalı bir endişem yok. Ancak mutlaka böyle geçmişten gelen yek parça yapılar için parsel içinde geçiş yolları oluşturulması gibi yeniden bir planlama içinde olmak lazım. İşletmeler de kazanılmış hak olarak bakıyorlar konuya. Tüm bunları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla da istişare ettik. Bu alanın İnegöl OSB’ye dahil edilmesi veya başka şehirlerde bu tür oluşumlar varsa onların da OSB’lerin içine alınması noktasında çalışma yürütecekler” dedi.

KOSGEB Acil Destek Kredisi verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yangında zarar gören işletmelere KOSGEB Acil Destek Kredisi ile destek verileceğini açıkladı. Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisini, İnegöl'de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Bakanlığın resmi sitesindeki açıklamaya göre yangının hasar verdiği tesislerin ihtiyaçlarına yönelik kullanacakları kredilerin kâr payı ve faizinin tamamı KOSGEB eliyle karşılanacak. Böylelikle işletmeler ilk 12 ayı ödemesiz olmak üzere toplamda 36 ay taksitli, sıfır faizli kredi kullanabilecek. Kredi başvuru sürecinde teminat sıkıntısı yaşayan işletmelere, Kredi Garanti Fonu da teminat sağlanacak.

Ömer Faruk Çiftçi: İnegöl felaketin eşiğinden döndü

Mobilyanın başkenti İnegöl’de maalesef yangınların önü alınamıyor. Her yıl birkaç işletme alevlere teslim oluyor. Önceki gün de İnegöl OSB’ye sınır konumunda faaliyet gösteren bir firmanın 110 bin metrekare kapalı alanı bölerek 10’un üzerinde işletmeye kiraladığı alanda yangın çıktı. Depolama tesisinden iplik üretimine farklı sektörlerde üretim yapan 10 ayrı tesis küle döndü. Yangına 112 araç ve 415 personel ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarında, Orman Bakanlığına ait 3 helikopter ve 2 uçak ile İl Jandarma Komutanlığına ait 1 helikopter olmak üzere toplam 6 hava aracı görev yaptı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangında tek teselli can kaybının yaşanmamış olması. Üretim yapmak, istihdam oluşturmak, ülke ekonomisine katkıda bulunan fevkalade güzel ama bunları yaparken gereken önlemleri almamız ve kuralları da göz ardı etmememiz gerekiyor.

Sorun şu ki; tek parselde 110 bin metrekare alanda çok sayıda farklı işletme faaliyet gösteriyor ve çıkan yangına itfaiye ulaşmakta zorlanıyor. Firmalar arasında geçiş alanları bırakılmammış. Hepsi dip dibe. Belki gereken önlemler alınıp bu tür durumlar için acil geçiş noktaları oluşturulsaydı yangın bu kadar büyümeden kontrol altına alınabilirdi. Bir kişinin ihmali ya da işletmede yaşanan sorumsuzluk 10’dan fazla işletmeyi yok etti. İlk belirlemelere göre maddi zararın 1 milyar liranın üzerinde olduğu belirtiliyor. Hemen karşısında sünger fabrikası az ilerisinde sunta fabrikasının bulunduğu bölgede yangın Allah korusun buralara sıçramış olsaydı inanın İnegöl’ü kimse kurtaramazdı.

Şu da bir gerçek ki böyle olaylarda can kaybı yoksa güvenlik önlemi, ruhsat, izin vb. belgelerin maalesef sorulup sorgulanmadığını görüyoruz.

Sonucunda ihmaller ve önlem yetersizliği her yıl gerek can kaybı gerekse milli servetin hebası olarak tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Olaya bir de bu açıdan bakarak en azından bundan sonrası için bu tür yapıları ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeniden gözden geçirmeliyiz.