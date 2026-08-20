İNFO Yatırım/Akgül: Piyasalar 1,5 ayda 40 milyar liralık halka arzı karşıladı

BARIŞ SEDEF

Halka arzlardaki temel amaç ise elde edilen gelirle planlanan yeni yatırımları gerçekleştirmek ve finansman konusunda kısmi rahatlama sağlamak. Son 1,5 aylık sürece bakıldığında 12 şirket halka arz edildi. İlk halka arz başvurularında ise 119 şirket beklemede. Piyasa koşulları ve ABD-İran geriliminin seyrine göre sene sonunda 20-25 firmanın daha halka açılabileceğini kaydeden İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Firmalar açısından halka arzlarda takvimi iyi yapmak lazım. Aksi halde firmalar nezdinde bazı sorunlar yaşanabilir. Son dönemde belli bir büyüklüğün üzerindeki halka arzlarda sorunlar yaşandı. Sonuç olarak halka arzlar orta ve uzun vadeli bir süreç. 1 aylık tepkimeye bakarak değerlendirme yapmak doğru olmaz” açıklamalarında bulundu.

“Merkez Bankası süreci yürütüyor”

Makroekonomik dengeler açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın süreci iyi yönettiğinin altını çizen Akgül, “Konuşmalarda önceden Fed ve ECB örnek gösterilirdi. Şimdi ise bazı merkez bankaları piyasaları bilgiden uzaklaştırmaya çalışıyor. Makroekonomik dengeler açısından bizim Merkez Bankamızın iletişimi gayet iyi, süreci iyi yürütüyor. Piyasalarda olağanüstü bir gelişme olmazsa Merkez Bankamız Eylül’de faiz indirimine gidebilir. Sene sonunda limana düzgün bir şekilde yanaşacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Altın ve gümüşte riskler devam ediyor”

Portföy dağılımları konusunda dengeli olunması gerektiğini kaydeden Akgül, para piyasası fonları başta olmak üzere sabit getirili yatırım enstrümanları üzerinden ilerlenmesi gerektiğini belirtti. Altın ve gümüş konusunda ise, “Altın ve gümüş geçtiğimiz yıl önemli bir patlama gerçekleştirdi. Yaşanan yükseliş çok sağlıklı bir yükseliş değildi. Fiyatlamalar konusunda altın ve gümüşte aşağı yönlü riskler devam ediyor. Yatırımcılar bu hususta temkinli olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

"Merkez bankaları bekle-gör pozisyonunda, savaş biterse normalleşme 2027'de başlar"

ECB'nin önceki toplantıda faiz artırma sürecinin boşa gittiğini belirten Akgül, TCMB de dahil olmak üzere birçok merkez bankasının mevcut durumda bekle-gör pozisyonunu koruduğunu dile getirdi. Savaşın tamamen sona ermesi halinde normalleşmenin 2027'de başlayacağını kaydeden Akgül, "Bizim açımızdan ele aldığımızda ise erken seçim veya piyasalarda ekstrem bir durum olmaması halinde süreç bizde de aynı şekilde işler" ifadelerini kullandı. Son dönemde para piyasaları başta olmak üzere bireysel yatırımcı sayısında önemli artışlar yaşandığını vurgulayan Akgül, "Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul suistimalleri engellemek için bu konuda ciddi çalışmalar ve eğitim faaliyetleri yapıyor. Bizler de kurum olarak bu alanlardaki farkındalık çalışmalarına önem veriyoruz. Bu hususta farklı şehirlerde gerçekleştirdiğimiz Yatırımcı Buluşmaları etkinlikleri ile son 2 yılda 15 kentte finansal okuryazarlık eğitimleri verdik. Yeni dönemde bunları artırma hedefimiz var" dedi.