ING analizi: Doların yerine iki para birimi öne çıkıyor

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ING, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin endişeler ve yükselen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda satış baskısı oluşturmasıyla doların güvenli liman cazibesinin zayıfladığını bildirdi. Bankaya göre Japon yeni ve İsviçre frangı, piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin başlıca kazananları haline geldi.

ING analistleri Frantisek Taborsky, Francesco Pesole ve Chris Turner tarafından hazırlanan döviz piyasaları analizinde, küresel hisse senetlerinde yaşanan satışların döviz piyasalarındaki güvenli liman tercihlerini değiştirdiği belirtildi.

Yatırımcıların güvenli liman tercihi değişiyor

ING'ye göre yüksek petrol fiyatları ve yapay zekâya ilişkin endişelerin tetiklediği hisse senedi satışları sırasında dolar, yatırımcıların öncelikli güvenli liman tercihi olmadığını gösterdi.

Japon yeni ve İsviçre frangı riskten kaçış eğiliminden destek bulurken, tahviller ile hisse senetleri arasındaki negatif korelasyon yeniden belirginleşti.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi, bir ay sonra ilk kez yüzde 5'in altına geriledi. İki yıllık SOFR swap faizi ise 15 baz puan düşüşle yüzde 4,50'ye indi.

ING, hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmanın Fed'in güçlü bir parasal sıkılaştırma döngüsüne gireceği yönündeki beklentileri zayıflatmaya başladığını belirtti.

Bununla birlikte bankaya göre aralık ayında faiz artırımı beklentisinin ortadan kalkması için daha güçlü gelişmeler gerekiyor. Bu durumun kısa vadede dolardaki daha büyük düşüşleri sınırlayabileceği ifade edildi.

Fransa tahvillerindeki hareket euroyu baskılayabilir

ING, Fransa'daki tahvil piyasası gelişmelerinin euro üzerindeki etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını ancak bu ilişkinin hızla yeniden güçlenebileceğini değerlendirdi.

Fransa ve Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirileri arasındaki fark, perşembe günü 178 baz puana kadar yükseldikten sonra 174 baz puandan kapandı.

Alman tahvilleri güvenli liman talebinden destek bulurken, Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan yükseldi. Fransa ile İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark ise 50 baz puana ulaştı.

ING, Fransa'da bütçe ve siyasi koşullarda belirgin bir kötüleşme görülmediğini, tahvil piyasasındaki hareketin küresel gelişmelere yüksek duyarlılık ve hafta sonu yaşanabilecek toplumsal huzursuzluklara ilişkin endişelerle bağlantılı olabileceğini belirtti.

Euro/dolar paritesinde 1,1120 seviyesi gündemde

ING'ye göre Fransa ile Almanya arasındaki 10 yıllık tahvil getiri farkının 200 baz puana ulaşması, euronun Fransa kaynaklı risklere duyarlılığını yeniden artırabilir.

Banka, şimdilik bu ölçekte ilave bir açılma beklememekle birlikte risklerin devam ettiğini vurguladı.

Fransa tahvil piyasasındaki dalgalanmanın sürmesi halinde euro/dolar paritesinin 14 Ekim'de görülen 1,1120 seviyesindeki dip noktayı yeniden test edebileceği belirtildi.

ING, Avrupa'nın kamu borcu risklerini değerlendirmek açısından EUR/CHF paritesinin en belirgin gösterge olduğunu ifade etti.

Piyasaların gündeminde PMI verileri ve Moody's var

ING, cuma günü açıklanacak S&P Global PMI verilerinin takip edileceğini ancak küresel hisse senetleri, petrol fiyatları ve Fransa'daki gelişmelerin piyasalarda daha belirleyici olacağını öngördü.

ABD PMI verilerinde bir miktar yavaşlama beklense de göstergelerin ekonomik genişlemeye işaret eden seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.

Euro Bölgesi'nde ise PMI verilerinin eylül ayına göre hafif zayıflaması bekleniyor.

ING, Fransa'nın Moody's tarafından yapılacak kredi notu değerlendirmesinin de euro açısından günün önemli başlıklarından biri olacağını belirtti.