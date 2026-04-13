ING değerlendirdi: Cari dengede dış riskler ve iç talep belirleyici

Türkiye’nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7,5 milyar dolar açık verdi. Bu rakam hem piyasa beklentisi hem de kurumun 7,1 milyar dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti. Böylece 12 aylık cari açık 33,2 milyar dolardan 35,4 milyar dolara yükselerek GSYH’nin yaklaşık %2,4’üne ulaştı.

ING yayınladığı değerlendirmede, hizmet gelirlerindeki zayıflamanın cari dengeyi olumsuz etkilediği vurgulandı.

ING Global, şubat ayında cari açığın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, sermaye akımlarındaki zayıflamanın ise açığın rezervler üzerinden finanse edilmesine yol açtığını belirtti.

Raporda ayrıca önümüzdeki dönemde cari dengeyi dış riskler ve iç talep koşullarının şekillendireceği ifade edildi. Jeopolitik şokların sürmesi halinde petrol ve gaz fiyatlarındaki yükseliş, turizm gelirlerinde olası düşüş ve altın ithalatındaki artışın cari açığı artırabileceği, sermaye tarafında ise risk primindeki yükselişin portföy çıkışlarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.