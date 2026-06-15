ING: Doların düşüşü 2027'ye ötelenebilir

ING stratejistleri, dolardaki düşüş beklentilerinin ertelendiğine işaret ederek ABD para biriminin önümüzdeki dönemde güçlü kalmayı sürdürebileceğini belirtti.

Bankanın 15 Haziran tarihli analizinde, euro, sterlin ve Japon yeninin kırılgan görünüm sergilediği, enerji ihracatçısı ülkelerin para birimleri ile şahin para politikası izleyen gelişmekte olan ülke para birimlerinin ise daha dirençli olduğu ifade edildi.

Fed beklentileri doları destekliyor

ING'ye göre son haftalarda piyasadaki en önemli değişim, yatırımcıların yeniden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmasını beklemeye başlaması oldu.

Raporda, Fed'in para politikasına ilişkin endişelerin azalmasının dolarda döngüsel bir yükselişi beraberinde getirdiği vurgulandı.

Stratejistler, güçlü seyreden ABD iş gücü piyasası, yüzde 4'ün üzerindeki enflasyon ve enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin doların gücünü desteklemeye devam ettiğini belirtti.

ING analizinde, doların mevcut güçlü görünümünün yılın üçüncü çeyreğine kadar devam edebileceği ifade edildi.

Raporda, "Merakla beklenen dolar düşüşü artık 2027'ye kalmış gibi görünüyor" değerlendirmesine yer verildi.

İran anlaşması enerji fiyatlarını düşürmeyebilir

ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak anlaşmanın piyasalarda olumlu hava yarattığı belirtilen notta, bunun enerji fiyatlarında belirgin bir gerileme yaratıp yaratmayacağının ise belirsiz olduğu kaydedildi.

ING, küresel ekonomide enflasyon baskılarının yeniden güçlendiğine dikkat çekerek, birçok merkez bankasının bu gelişmeleri göz ardı etmekte zorlanacağını vurguladı.