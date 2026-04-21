ING, emekli maaş promosyon tutarını 32 bin TL’ye yükseltti

ING Türkiye, emeklilere sunduğu promosyon tutarını artırdı. Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklilerin, maaş tutarına bağlı olarak 32 bin TL’ye varan nakit promosyon kazanabileceğini duyurdu.

Promosyon ile ilgili bankadan şu açıklama yapıldı:

"Maaşını ilk kez ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon elde edebiliyor. Bunun yanı sıra, belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde müşteriler, toplamda 17 bin TL’ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanma imkânı buluyor.

17 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kampanyasından, 6-30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren mevcut ve yeni müşteriler faydalanabiliyor.

Emekli maaşını bankadan almaya başlayanların bir aylık toplam gelir tutarına göre sunulan ek koşulsuz nakit promosyon tutarları ise şöyle belirleniyor:

Aylık geliri 10 bin TL’ye kadar olan emekliler 6 bin 250 TL, 10 bin TL-15 bin TL arasında olanlar 10 bin TL, 15 bin TL-20 bin TL arasında olanlar 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri olanlar ise 15 bin TL ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Üstelik emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, ING Turuncu Hesap’a 100 bin TL ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması hâlinde 4 bin 500 TL ek promosyon kazanabiliyor. Emekliler, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarıyla da toplamda 4 bin TL’ye varan ek nakit promosyon elde edebiliyor. Bununla birlikte, maaşını ING’den almaya başlayan emekliler, maaş aldıkları aydan itibaren art arda sekiz ay içinde ING banka kartı ile yapacakları toplam 5 bin TL’lik harcama karşılığında 500 TL nakit iade kazanarak 4 bin TL tutarında ek nakit promosyondan yararlanabiliyor. Ek nakit promosyon kampanyalarının koşullarına ilişkin detaylı bilgiye bankanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

ING Mobil’de yer alan SGK Emekli İşlemleri menüsü sayesinde emekliler, maaş taşıma işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor ve promosyon süreçlerini hızlı bir şekilde yönetebiliyor. Emekliler, mobil uygulama üzerinden, e-Devlet Kapısı aracılığıyla, ING Telefon Bankacılığıyla veya ING şubelerini ziyaret ederek emekli maaşlarını kolayca bankaya taşıyabiliyor."