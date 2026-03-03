ING enflasyon beklentisini yükseltti: Faiz beklentisi ne oldu?

ING Global, şubat ayı enflasyon verisinin ardından TCMB'nin bu ay politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

ING yayımladığı raporda göre, şubat ayında gıda fiyatlarının etkisiyle yıllık enflasyon geçici olarak yükseldiğine işaret ederek, mal enflasyonunun %27,2’ye çıkarken, çekirdek mal enflasyonunun %16,6’ya gerilediğini belirtti. Merkez Bankası’nın döviz kuru üzerindeki sıkı kontrolünün bu grupta dezenflasyonu desteklediğini vurguladı.

Raporda, hizmet enflasyonun düşüş eğilimini sürdürerek %39,7’ye gerilese de hala yüksek olduğu da belirtildi.

ING, şubat ayındaki yükseliş nedeniyle yıllık enflasyon tahminini %25’e çıkardı. Enerji fiyatlarındaki baskı ve petrol fiyatlarındaki belirsizlik enflasyon görünümünde riskleri artırdığını ifade eden ING, hükümetin akaryakıt vergilerinde düzenleme yaparak fiyat şokunu kısmen absorbe edebileceği ihtimaline de dikkat çekti.

ING, Merkez Bankası’nın mart ayında politika faizini %37’de sabit tutacağını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise temkinli indirimlere başlayarak yıl sonunda faizi %30’a çekmesini beklediğini belirtti. Ancak enerji fiyatları ve jeopolitik riskler nedeniyle yukarı yönlü risklerin devam ettiği uyarısını da yaptı.