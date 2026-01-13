ING Global, cari açık verisini değerlendirdi: Genişleme sürüyor

ING Global raporunda, "Öncü rakamlar aralık ayında dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 milyar dolar arttığına işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde cari dengeyi jeopolitik gerilimler, küresel ticaret gelişmeleri ve iç talep dinamikleri etkileyebilir. Son veriler ise yüksek enflasyon beklentileri, gevşeyen finansal koşullar ve yükselen altın fiyatlarının servet etkisinin dördüncü çeyrekte iç tüketimi desteklemeye devam edeceğini gösteriyor" denildi.

Cari açık Kasım ayında 4 milyar dolara yaklaşarak 3,3 milyar dolar olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti.