ING’den Türkiye ekonomisi için dikkat çeken rapor: Dolar/TL ve Euro/TL'de yeni tahminlerini açıkladı

ING ekonomistleri, Türkiye ekonomisine dair son değerlendirmelerini paylaştı. Raporda, mart ve nisan aylarında yaşanan siyasi belirsizliklerin yatırımcı güvenini geçici olarak zayıflattığı, ancak Merkez Bankası’nın kararlı adımları ve ekonomi yönetiminin net mesajlarıyla birlikte piyasada istikrarın yeniden sağlandığı belirtildi.

"Türk lirası cinsinden varlıklara yönelik yerel ilginin yeniden canlandı"

Mayıs ayından bu yana brüt rezervlerin rekor kırdığı bildirilen raporda, bu artışın yalnızca yurt dışından gelen yeni sermaye akışından değil, aynı zamanda Türk lirası cinsinden varlıklara yönelik yerel ilginin yeniden canlanmasından da kaynaklandığı kaydedildi.

Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül aylarında beklenenden daha agresif bir gevşemeyle faiz indirim döngüsüne yeniden başladığı hatırlatılan raporda, aylık veya üç aylık bazda tutarlı bir değer artışı görülmese de TCMB’nin daha uzun vadede liranın kümülatif reel değer kazanmasını beklediği söylendi.

Mart ayındaki keskin düşüşün ardından rezervlerin belirgin bir toparlanma gösterdiği aktarılan raporda, altın fiyatlarındaki artışın rezervlerin ABD doları cinsinden değerinin artmasına katkı sağladığı paylaşıldı.

Bu gelişmeler ışığında ING, TCMB’nin hem para birimi hem de rezerv seviyeleri üzerindeki baskıları yönetmek için yeterli politika alanı bulunduğunu söyledi.

Bankanın ileriye dönük yönlendirmesinin faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde olduğunu bildiren ING, ilave indirimlerin boyutunun, ekonomik faaliyet seviyeleri ve rezervlerin seyri dışında, yerleşiklerin portföy tercihleri ve enflasyon eğilimleri tarafından şekilleneceğini paylaştı.

Enflasyon ve faiz değerlendirmesi

Bu beklentiler ışığında ING, yıl sonunda politika faizinin yüzde 37,5 seviyesine, 2026 sonunda ise yüzde 27 seviyesine indirileceğini tahmin etti. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30,5 seviyesine ineceğini öngören ING, 2026 sonu tahminini ise yüzde 20,4 olarak açıkladı.

Dolar ve Euro tahminleri

İlgili raporda döviz kurlarına yönelik tahminlerini de açıklayan ING Global, dolar/TL’nin 2025, 2026 ve 2027 sonunda sırasıyla 45, 53 ve 60 lira olacağını öngördü. Bankanın Euro/TL’ye ilişkin yıl sonu tahminleri ise 2025, 2026 ve 2027 için 54, 64,66 ve 73,20 olarak sıralandı. Bankanın projeksiyonlarına göre 2027 sonuna kadar dolar/TL'de yüzde 43,82, euro/TL'de ise yüzde 50,65 artış gerçekleşecek.