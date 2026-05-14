ING Global'den TCMB analizi: Bu iki durum faiz artışını tetikleyebilir

ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporunda para politikasına ilişkin belirsizliklerin iki ana kaynağına dikkat çektiğini belirtti. Buna göre TCMB Başkanı Fatih Karahan, Ortadoğu kaynaklı şokun büyüklüğü ve süresi ile ekonomik büyümedeki yavaşlamanın enflasyonu ne ölçüde sınırlayabileceğinin temel belirsizlik unsurları olduğunu ifade etti.

ING'ye göre Merkez Bankası, son göstergelerin ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ettiğini kabul etti. Karahan, son jeopolitik gelişmelerin ardından mevcut politika duruşunun daha uzun süre sıkı kalmasının gerektiğini ve mevcut seviyenin uygun olduğunu belirtirken, tüm politika seçeneklerinin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Kurum, bu yaklaşımın TCMB'nin değişken jeopolitik koşullar karşısında politika esnekliğini koruma eğilimini yansıttığını değerlendirdi. Bu çerçevede, döviz rezervleri üzerindeki baskının artması veya bireysel döviz talebinin yeniden hız kazanması halinde faiz artışının halen olası bir seçenek olduğu ifade edildi.

Öte yandan Karahan'ın, faiz koridorunun üst bandını belirgin şekilde genişleterek daha asimetrik bir yapı oluşturma konusunda isteksiz sinyal verdiği aktarıldı. ING, böyle bir adımın iç piyasadaki kredi faizlerini daha da yükseltebileceğini ve bunun yerel şirketler üzerindeki finansal baskıları artırabileceğini belirtti.