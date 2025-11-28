ING Global'den TCMB faiz tahmini

ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik üçüncü çeyrek büyüme tahminini yıllık yüzde 3,8 olarak açıkladı.

Raporda, hem arz hem de talep göstergelerinin Türkiye ekonomisinde büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi.

Kuruluşun kasım ayı TÜFE tahmini aylık yüzde 1,3 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 31,6 seviyesinde oluşacağı öngörüldü. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32,9 düzeyindeydi.

Banka, kasım ayı enflasyonunun tahminlerin altında kalması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 100 baz puandan fazla faiz indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendirmesini yaptı.