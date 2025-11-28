  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ING Global'den TCMB faiz tahmini
Takip Et

ING Global'den TCMB faiz tahmini

ING Global, Türkiye ekonomisinde büyümede yavaşlama beklediğini öngörürken faiz tahminini de açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ING Global'den TCMB faiz tahmini
Takip Et

ING Global, Türkiye ekonomisine yönelik üçüncü çeyrek büyüme tahminini yıllık yüzde 3,8 olarak açıkladı.

Raporda, hem arz hem de talep göstergelerinin Türkiye ekonomisinde büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi.

Kuruluşun kasım ayı TÜFE tahmini aylık yüzde 1,3 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 31,6 seviyesinde oluşacağı öngörüldü. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32,9 düzeyindeydi.

Banka, kasım ayı enflasyonunun tahminlerin altında kalması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 100 baz puandan fazla faiz indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendirmesini yaptı.

Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Hazine 1,250 trilyon liralık iç borçlanmaya gidecek
Hazine 1,250 trilyon liralık iç borçlanmaya gidecek
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı yüzde 8,5’e geriledi, istihdam rekor seviyeye ulaştı
Bakan Işıkhan: İşsizlikle kararlı mücadelemizin olumlu sonuçları devam ediyor
Geniş para arzı M3 yüzde 38 büyüdü
Geniş para arzı M3 yüzde 38 büyüdü
KKM hesapları 3,5 milyar dolara geriledi
KKM hesapları 3,5 milyar dolara geriledi