ING Global'den TCMB için faiz tahmini: Yukarı yönlü riskler taşıyor

ING Global tarafından yayımlanan son EMEA FX raporu, Türkiye ekonomisi ve para politikasına ilişkin önemli değerlendirmeler içeriyor. Rapora göre, üçüncü çeyrekte manşet büyüme görünümünde zayıflık görülse de mevsimsellikten arındırılmış veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin aksine canlı kaldığını ortaya koyuyor. ING analistleri, dördüncü çeyreğe ilişkin PMI, kapasite kullanım oranı ve güven endeksleri gibi öncü göstergelerin büyümede yeniden hızlanmaya işaret ettiğini vurguluyor.

"Güçlü talep koşulları dezenflasyon patikasını risk altına sokabilir"

Raporda, kasım ayı enflasyonunun gevşeme sürecini desteklediği hatırlatılırken, güçlü talep koşullarının 2026 için öngörülen dezenflasyon patikasını risk altına sokabileceği belirtiliyor. ING, para politikasındaki gevşeme adımlarının ve finansal koşullardaki yumuşamanın enflasyon açısından yukarı yönlü riskler yarattığını ifade ediyor.

"Faiz patikası yukarı yönlü riskler taşıyor"

Bu çerçevede ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşımı sürdüreceği görüşünde. Kurum, politika faizinin 2025 yılı sonunda yüzde 38,5 seviyesine gerilemesini, 2026 sonunda ise yüzde 27’ye düşmesini bekliyor. Bununla birlikte raporda, enflasyonda olası yukarı yönlü sürprizler ve siyasi gelişmeler nedeniyle faiz patikasının yukarı yönlü riskler taşıdığına dikkat çekiliyor.