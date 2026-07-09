ING petrol ve dolar tahminini güncelledi

ING, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının beklenenden hızlı normale dönmesini gerekçe göstererek 2026'nın geri kalanına ilişkin Brent petrol fiyatı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Kurum, Brent petrolün üçüncü çeyrekte ortalama 80 dolar, dördüncü çeyrekte ise 74 dolar seviyesinde işlem görmesini beklediğini açıkladı.

ING, bu tahminin Hürmüz Boğazı'nda petrol akışında önemli bir kesinti yaşanmayacağı varsayımına dayandığını belirtirken, ABD-İran geriliminin yeniden tırmanmasının bu görünümü değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Doların hafif değer kaybetmesi bekleniyor

ING, Fed'e yönelik beklentileri doğrultusunda ABD dolarının yıl sonuna ve 2027'ye doğru sınırlı değer kaybedeceğini öngördü.

Kurum, yıl sonu için EUR/USD paritesini 1,18, USD/JPY paritesini ise 158 seviyesinde tahmin etti.

Fed'in faizi uzun süre sabit tutacağı öngörülüyor

ING Makro Araştırma Direktörü Carsten Brzeski, Orta Doğu'da yeni bir gerilim yaşanmaması halinde ABD'de enflasyonun zirveyi geride bırakmış olabileceğini belirtti.

Brzeski, düşük enerji fiyatları, kira artışlarındaki yavaşlama ve ücret baskısının azalmasının enflasyonu destekleyeceğini ifade ederek, Fed'in 2027 yazına kadar faiz oranlarını değiştirmemesini beklediklerini söyledi.